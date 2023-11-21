21 ноября 2023, 01:22

Умерла работавшая над фильмом «Три мушкетера» Лариса Токарева

Читайте нас в: Google Новости

Актриса и художник-постановщик Одесской киностудии Лариса Токарева скончалась на 77 году жизни.  Об этом сообщил портал kino-teatr.ru.

Наиболее популярной среди зрителей работ Токаревой является художественная постановка «Три мушкетера» в сотрудничестве с режиссером Георгием Юнгвальдом-Хилькевичем.

Лариса Токарева родилась 7 сентября 1947 года в Красноярске. Училась в Красноярском художественном училище имени Сурикова, а также закончила художественный факультет ВГИКа. Творческая карьера Токаревой началась на Одесской киностудии. В 1975 году вышел первый фильм с ее участием «Мальчишки ехали на фронт».

Среди поздних работ постановщицы наиболее известными являются фильмы «Мушкетеры двадцать лет спустя» (1992 год) и «Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя» (1993 год).

В 2012 году Ларисе Токаревой присвоили звание заслуженного деятеля искусств Украины. Одной из последних работ кинодеятеля стал фильм «Улыбка Бога, или Чисто одесская история».

Одесса Художники Фильмы
20 ноября 2023, 23:30
Умер сыгравший в «Шерлоке Холмсе» и «Трех мушкетерах» актер Джосс Экленд
Википедия
Читайте нас в: Google Новости
Британский актер театра и кино Джосс Экленд ушел из жизни в возрасте 95 лет. Об этом написала газета The Guardian со ссылкой на заявление семьи актера. О причинах смерти Экленда пока не сообщили.

«Благодаря своему характерному голосу и волевому характеру он привнес в свои роли уникальную силу и серьезность. Его будут помнить как одного из самых талантливых и любимых актеров Великобритании», - сказано в сообщении родных актера.

Джосс Экленд родился в Лондоне в 1928 году. Он окончил центральную школу речи и драмы и с 17 лет играл на сцене. Актер снялся в более чем 130 фильмах и телепроектах. В том числе, он сыграл д’Артаньяна в телесериале «Дальнейшие приключения трех мушкетеров» (1967 год), короля Эдуарда VII в фильме «Происшествие на водопаде Виктория» (1991), Анри Матисса в фильме «Прожить жизнь с Пикассо» (1996) и Уинстона Черчилля в телефильме «Выше и выше» (2006).

Великобритания Кино Театры Актеры
20 ноября 2023, 21:20
Шакира избежала тюремного срока за неуплату налогов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Известная колумбийская певица Шакира избежала тюремного заключения по делу о неуплате налогов в Испании. Она смогла достичь соглашения со стороной обвинения, сообщила ТАСС пресс-служба Высшего суда Каталонии.

В постановлении суда указали, что звезда согласилась на три года лишения свободы и штраф в размере семи миллионов евро. По условиям сделки, заключение заменят денежным взысканием, что позволит Шакире избежать тюрьмы. Изначально прокуратура запрашивала для нее восемь лет тюремного срока и 23,8 миллиона евро штрафа.

Следственный суд в Каталонии минувшим летом принял иск против певицы по подозрению в нарушениях, связанных с подоходным налогом с физических лиц и налогом на капитал за 2018 год.

Шакира нарушила законодательство пока жила в Испании с бывшим мужем, футболистом Жераром Пике.

Однако исполнительница утверждала, что в тот период проживала на Багамах, где исправно платила налоги. После начала судебных разбирательств Шакира выплатила требуемую сумму. Однако дело не закрыли.

Суд Налоги Испания
20 ноября 2023, 17:18
«Не знаю, почему ее так раскручивают». Лоза назвал Пугачеву отставной певицей
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Композитор Юрий Лоза выразил недоумение из-за того внимания, которое СМИ и пользователи соцсетей уделяют личности Аллы Пугачевой. В беседе с сайтом «Аргументы и факты» он назвал артистку отставной певицей.

«Почему людей интересует, что говорит, думает или делает отставная певица? Пугачева 15 лет уже не поет. Я не знаю, почему ее так раскручивают», - указал Лоза.

Артист подчеркнул, что такая ситуация для него решительно непонятна. Сейчас, по его словам, о Пугачевой пишут больше, чем когда она пела.

Певица покинула Россию вместе с супругом Максимом Галкиным* и маленькими детьми после начала спецоперации. Сначала пара обосновалась в Израиле, но после эскалации конфликта на Ближнем Востоке покинула и эту страну. По последним данным, семья решила жить на Кипре, где приобрела элитную недвижимость.

В начале ноября Пугачева посетила Россию, вызвав пристальное внимание. В ее адрес прозвучало много критики, на которую артистка позже ответила в своем Instagram**. В посте она заверила, что «многомиллионная армия поклонников» ее не предаст.

Помимо этого, Пугачева вспомнила свою беседу с певцом Ярославом Дроновым, выступающим под псевдонимом Shaman.

«Когда-то я попросила Ярослава Дронова сказать одну важную фразу, теперь и я ее скажу, хотя меня никто и не просит: „Вы еще обо мне услышите!“» - предупредила артистка.

*Физическое лицо, признанное в России иностранным агентом.

**С оцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Алла Пугачева Юрий Лоза
20 ноября 2023, 13:41
Писатель и правозащитник Нина Катерли скончалась в 90 лет
Википедия
Читайте нас в: Google Новости
Писатель, публицист и правозащитница Нина Катерли скончалась на 91-м году жизни. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский в личном Telegram-канале.

«У нас горе: умерла Нина Семеновна Катерли. Замечательный человек, писатель, антифашист, правозащитник. Много лет мы дружили. Светлая память», - написал Вишневский.

Он принес соболезнования дочери общественного деятеля Елене Эфрос и другим родным и близким публициста.

Нина Катерли посвятила свою жизнь защите прав человека. Данную тему она открыто освещала в своих работах.

Писательница была матерью знаменитой журналистки Елены Эфрос, которая пошла по ее стопам в общественной деятельности, и бабушкой театрального режиссера Евгении Беркович, которой продлили арест по делу об оправдании терроризма из-за спектакля «Финист - Ясный сокол» в Москве.

Смертность Россия Писатели

Новости по теме