Умерла оперная певица Ламара Чкония

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«У меня и Нато больше нет мамы. Сегодня, 14 марта, скончалась Ламара Чкония», - написала она.

Похороны Чкония пройдут 16 марта в Грузии. Прощание с певицей организуют в Тбилисском театре оперы и балета.

Чкония родилась в Батуми 27 декабря 1930 года. В 1956 году она окончила Тбилисскую государственную консерваторию. Артистка выступала на сцене Тбилисского театра оперы и балета и Киевского оперного театра.

С 1976 по 1991 годы Чкония преподавала в Тбилисской консерватории. Звание народной артистки СССР она получила в 1976 году.

Грузинскую певицу также наградили орденом «Знак Почета», президентским орденом «Сияние» и орденом царицы Тамары.

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