Умерла новорожденная дочь звезды сериала «Игра престолов»
Исландский актер Хафтор Бьернссон, сыгравший Грегора Клигана Гора в сериале «Игра престолов», сообщил о смерти своей новорожденной дочери, которая прожила всего два дня. Об этом 34-летний артист написал на своей странице в Instagram*.
«После заметного снижения движения мы узнали, что ее сердце перестало биться. Словами не могу описать нашу боль от этой утраты», - подчеркнул он.
Супруга Бьернссона Келси родила на 21-й неделе беременности. Врачи боролись за жизнь новорожденной девочки, но спасти ее не удалось. По словам Бьернссона, у ребенка снизилась моторика и остановилось сердце. Родители успели дать ей имя Грейс Морган. У пары также есть трехлетний сын.
Ранее стало известно о смерти британского актера Даррена Кента , который сыграл роль пастуха в «Игре престолов». Ему было 36 лет. Артист страдал от остеопороза, артрита и редкого заболевания кожи.
*Instagram - социальная сеть, принадлежащая компании Meta, чью деятельность в России признали экстремистской и запрещенной.