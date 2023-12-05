Умерла народная артистка России Татьяна Владимирова

«Она была центром притяжения для нас всех - мудрая, тонкая, легкая в общении, веселая и никогда не унывающая. Как же трудно нам будет жить без нее», - отметили в ведомстве.

Пресс-служба учреждения рассказала РИА «Новости» , что ведущая актриса скончалась от тяжелой болезни. О дате прощания станет известно позднее, добавили в театре.

Татьяна Владимирова родилась 29 августа 1950 года. С 1993 она работала в московском театре Et Cetera. Актриса играла в спектаклях «Дядя Ваня», «Лекаре поневоле», «Смуглая леди сонетов», «Дон Кихот» и многих других.

Кроме того, она прославилась и в киноиндустрии: например, в фильме Алексея Германа-младшего «Довлатов», сериале Юрия Мороза «Теория вероятности» и других проектах.