Умерла народная артистка Киргизии Зинаида Петренко

На сцене она блистала в десятках созданных ею образах в спектаклях «Господа Головлевы», «Фома Гордеев», «Золушка», «Мещанин во дворянстве», «Егор Булычов и другие», «Король Лир», «Женитьба Бальзаминова».

Уроженка Уфы Зинаида Петренко приехала в Киргизию в 1975 году и всю свою жизнь отдала служению театру, выступая в качестве актрисы, режиссера и обучая молодых коллег. Она много гастролировала по всему миру, поэтому ее хорошо знали не только в республике. За вклад в развитие национального театра Зинаиде Петренко присвоили звание Народной артистки Республики Кыргызстан.

В последний раз актриса выходила на сцену в конце прошлой недели, 4 ноября. Она приняла участие в благотворительном показе спектакля «Женитьба Бальзаминова».

Весь творческий коллектив выразил глубокое соболезнования родным и близким Зинаиды Петренко, а также поклонникам всем ее таланта.

Церемония прощания с народной артисткой Киргизии пройдет в Русском театре драмы имени Чингиза Айтматова в среду, 8 ноября.