Умерла мать футболиста Пеле

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«Селеста Арантес, мать Эдсона Арантеса ду Насименту, короля Пеле, скончалась в возрасте 101 года в эту пятницу в Сантуше», - указали в материале.

По данным издания, Арантес госпитализировали восемь дней назад. Причина смерти пока не называлась.

Трехкратный чемпион мира Пеле умер 29 декабря 2022 года после долгой борьбы с раком в возрасте 82 лет. В Бразилии объявляли трехдневный траур.

Попрощаться с футболистом пришли более 230 тысяч человек. Пеле попал в Книгу рекордов Гиннеса за наибольшее число забитых голов за карьеру.