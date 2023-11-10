10 ноября 2023, 14:59

Умерла космонавт Валентина Пономарева

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Выступавшая дублером первой в мире женщины-космонавта Валентина Пономарева умерла в возрасте 90 лет. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

В госкорпорации напомнили, что в 1963 году Пономарева входила в число участниц программы первого женского космического полета на корабле «Восток - 6» вместе с Валентиной Терешковой, Ириной Соловьевой и Жанной Еркиной.

В ходе подготовки Пономареву назначили вторым дублером пилота космического корабля Терешковой. После расформирования группы в 1969 году Пономареву отчислили из отряда космонавтов.

«В среду, 8 ноября 2023 года, на 91-м году жизни скончалась космонавт, полковник-инженер в отставке Валентина Пономарева, которая была вторым дублером Валентины Терешковой, совершившей в июне 1963 года первый среди женщин полет в космос», - заявили в Роскосмосе.

Прощание с женщиной-космонавтом пройдет в ближайшую субботу, 11 ноября, в Доме космонавтов Звездного городка. Похоронят Валентину Пономареву на кладбище деревни Леониха городского округа Лосино-Петровский.

Космонавты Роскосмос Космос
10 ноября 2023, 10:04
Врачи выявили деменцию у пережившего инсульт актера Соломина
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
У художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина, которого недавно госпитализировали с инсультом, развилась деменция. Из-за нарушения кровообращения в головном мозге он дезориентирован в пространстве, сообщил Telegram-канал Mash.

«Речь и движения заторможены. Народный артист не помнит, как попал в больницу, и некоторые события из жизни», - указали в публикации.

Врачи оценивают состояние режиссера как тяжелое. Его до сих пор не перевели из отделения реанимации из-за последствий инсульта. Медики уточнили, что первые недели восстановления являются самыми тяжелыми. Соломина ожидают продолжительный путь реабилитации, занятия речью и ЛФК.

Ранее СМИ сообщали, что у актера парализовало левую сторону тела после инсульта. Специалисты не исключили, что паралич является временным.

Соломина госпитализировали днем 6 ноября. Директор Малого театра Тамара Михайлова сообщила «360», что режиссер потерял сознание. На следующий день Михайлова подтвердила, что Соломин перенес инсульт.

Инсульт Больницы Врачи Россия Театры Актеры
10 ноября 2023, 03:19
Гнесинка опровергла плагиат в дипломе Shamanа
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом Shaman, заподозрили в плагиате более половины дипломной работы. Однако в Российской академии музыки имени Гнесиных отметили, что дипломный реферат исполнителя прошел проверку, сообщило издание MSK1.RU.

«Она установила наличие не менее 60% оригинального текста, вследствие чего Ярослава Дронова допустили к защите выпускной квалификационной работы, по результатам которой он получил оценку „отлично“», - отметили в учреждении.

Shaman защищал диплом на тему «Некоторые особенности успешной рекламы музыкального произведения и ее влияние на процесс исполнения эстрадно-джазового певца». По данным сайта «Диссернет» , певец допустил заимствования на 20 страницах 35-страничной работы.

Ранее певец Shaman рассказал о своих впечатлениях от исполнения российского гимна вместе с президентом страны Владимиром Путиным. Артист назвал выступление с главой государства на Красной площади одним из самых значимых событий в жизни.

Концерты Музыка Образование
09 ноября 2023, 23:22
Слепаков спел пародию на песню Shaman «Я русский»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Уехавший из России комик и бард Семен Слепаков* сделал пародию на хит Shaman «Я русский», напомнив о своем еврейском происхождении. Видеозапись с песней музыкант выложил в Instagram**.

В первом куплете Слепаков* спел о том, что всегда надевает шапку на морозе, ест кошерную еду, хранит деньги в банке и не пьет по будням. В припеве Семен указал на то, что он не русский, поэтому ему не повезло, ведь он стал всемирным злом. А в конце комик исполнил куплет из популярной еврейской песни «Хава нагила».

Ранее стало известно, что после переезда в Израиль Семен Слепаков* продал свою элитную квартиру в Москве. Комик запросил за апартаменты площадью 217 квадратных метров 295 миллионов рублей, но точная сумма сделки осталась неизвестной.

В апреле Слепакова* включили в реестр иноагентов. Он пытался обжаловать это решение, но суд в Москве отказал исполнителю.

* Минюст России признал Семена Слепакова физическим лицом, выполняющим функции иноагента.

**Instagram - социальная сеть, принадлежащая компании Meta, чью деятельность в России признали экстремистской и запрещенной.

Россия Музыка Иноагенты
09 ноября 2023, 02:11
Стало известно, как умерла дочь Людмилы Гурченко
Блог Станислава Садальского
Читайте нас в: Google Новости
Станислав Садальский поделился своими воспоминаниями о Марии Королевой — дочери Людмилы Гурченко. В своем блоге актер рассказал, какой запомнил Марию.

Мария Королева умерла шесть лет назад - 8 ноября 2017 года. По словам Садальского, женщине стало плохо по дороге к врачу.

«Шесть лет назад, утром 8 ноября Мария пошла на прием к терапевту, но потеряла сознание, не успев выйти из подъезда, умерла в парадной», - рассказал актер.

Садальский отметил, что многие противопоставляли Гурченко и ее дочь из-за разницы во внешности. Акртиса была признанной красавицей, а Королева, по словам Садальского, «не обращала внимания на то, как она выглядит». Но все же, выразил уверенность актер, мать и дочь были очень похожи.

«У нее был такой же Люсин характер. Это два сильных характера, два сильных человека» - написал Садальский.

В апреле 2021 года внучка Людмилы Гурченко Елена Королева рассказала о пропаже бриллиантов своей бабушки.

Станислав Садальский поделился своими воспоминаниями о Марии Королевой - дочери Людмилы Гурченко. В своем блоге актер рассказал, какой запомнил Марию.

Кино Актеры

Новости по теме