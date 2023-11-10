Умерла космонавт Валентина Пономарева

В госкорпорации напомнили, что в 1963 году Пономарева входила в число участниц программы первого женского космического полета на корабле «Восток - 6» вместе с Валентиной Терешковой, Ириной Соловьевой и Жанной Еркиной.

В ходе подготовки Пономареву назначили вторым дублером пилота космического корабля Терешковой. После расформирования группы в 1969 году Пономареву отчислили из отряда космонавтов.

«В среду, 8 ноября 2023 года, на 91-м году жизни скончалась космонавт, полковник-инженер в отставке Валентина Пономарева, которая была вторым дублером Валентины Терешковой, совершившей в июне 1963 года первый среди женщин полет в космос», - заявили в Роскосмосе.

Прощание с женщиной-космонавтом пройдет в ближайшую субботу, 11 ноября, в Доме космонавтов Звездного городка. Похоронят Валентину Пономареву на кладбище деревни Леониха городского округа Лосино-Петровский.