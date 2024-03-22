Умерла известная поп-певица Коки

В период своего расцвета между 1961 и 1968 годами поп-звезда записала около двадцати песен. Ее дебютный альбом вышел в 1963-м году. Настоящее имя певицы - Эльза Маццетти.

Попробовала певица себя и в качестве актрисы. Она снялась в комедии «Песни, хулиганы и куколки». В 80-х вошла в состав группы Oldies. А с 90-х стала постоянной участницей различных телевизионных шоу.

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