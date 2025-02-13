13 февраля 2025, 22:59

Умерла автор блога о жизни с муковисцидозом Таисия Шеремет

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Российская журналистка Таисия Шеремет, рассказывающая в своем блоге о редком генетическом заболевании — муковисцидозе, умерла в отделении реанимации в Испании. Об этом сообщило издание «Такие дела».

Российская журналистка Таисия Шеремет, рассказывающая в своем блоге о редком генетическом заболевании - муковисцидозе, умерла в отделении реанимации в Испании. Об этом сообщило издание «Такие дела».

Девушке было 22 года. Журналисты узнали о ее смерти от группы поддержки Шеремет.

«Таси больше нет с нами. Ее борьба с муковисцидозом была долгой и тяжелой», - написала девушка с таким же диагнозом по имени Натали у себя в соцсетях.

Близкий друг блогерши Анастасия рассказала изданию, что она просто заснула, ей не было больно, она не задыхалась и не была одна в ту минуту.

Шеремет провела в испанской больнице несколько месяцев. Она признавалась, что надеется дожить до лета 2025 года. При этом отмечала, что медикаменты, считающиеся передовой терапией муковисцидоза, ей не помогают.

Журналистка попала в реанимацию 12 февраля. Об этом сообщили в ее Telegram-канале , но других подробностей не было.

Однажды Шеремет призналась журналистам, что мечтает лишь об одном - выздороветь. При этом добавила, что медицина развивается, но умирают от муковисцидоза еще быстрее.

Смертность Больницы Болезни Журналистика Блогеры Испания
13 февраля 2025, 09:45
СМИ сообщили о раке у Олега Меньшикова. Агент актера назвала эти сообщения бредом
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Сообщения о том, что у актера Олега Меньшикова обнаружили серьезное онкологическое заболевание, не соответствуют действительности. Об этом в разговоре с 360.ru заявила агент артиста Ксения Дремова.

«Олег Евгеньевич не будет комментировать этот бред. <…> Он чувствует себя прекрасно и выглядит прекрасно. Все постановки с участием народного артиста в Театре Ермоловой идут согласно репертуару», - сказала она.

Представитель Меньшикова добавила, что завтра он, как и планировалось, выйдет на сцену театра.

Ранее Telegram-канал Mash опубликовал пост о том, что у 64-летнего актера якобы диагностировали онкологию и сейчас он проходит курс специальной терапии.

О возможных проблемах со здоровьем сообщали светские обозреватели. Они писали, народный артист резко похудел и облысел и скрывает худобу, появляясь на публике в мешковатых вещах.

Театры Актеры Онкология Артисты
12 февраля 2025, 21:57
Режиссер Ларс фон Триер попал в больницу
Читайте нас в: Google Новости
Датский режиссер Ларс фон Триер, страдающий болезнью Паркинсона, попал в больницу. Об этом в соцсети написала продюсер в его компании Zentropa Entertainments Луиза Вест.

«В настоящее время Ларс находится в больнице, которая может обеспечить ему лечение и уход, которых требует его состояние», - сообщила она.

Впервые режиссер рассказал о своей болезни в 2022 году. Ларсу фон Триеру сейчас 68 лет.

По словам Вест, он находится в больнице временно. В сложившихся обстоятельствах режиссер чувствует себя хорошо. Она также отметила, что ей пришлось поделиться очень личной информацией из-за спекуляций в датских СМИ.

Ларс фон Триер - обладатель «Золотой пальмовой ветви», которую получил за картину «Танцующая в темноте», а также «Гран-при» фестиваля в Каннах и других престижных наград.

Ранее супруга британского рок-музыканта Оззи Осборна Шэрон рассказала, что он потерял способность ходить из-за прогрессирующей болезни Паркинсона.

Дания Больницы Болезни Кино Режиссер
12 февраля 2025, 16:28
Канье Уэст больше не сможет заниматься бизнесом в США
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Рэперу Канье Уэсту больше не позволят заниматься бизнесом в США из-за его постов в соцсетях. Об этом сообщила газета The Sun.

Американский бизнесмен Дэниел Старр заявил, что компании по пошиву одежды не будут производить продукцию для музыканта, а стриминговые платформы уберут из доступа его треки.

По словам Старра, высказываниями рэпера заинтересовались непосредственно в Белом доме и отнеслись к ним очень серьезно.

Ранее Уэст на своей странице в социальной сети X назвал себя нацистом и признался в любви к Адольфу Гитлеру. Кроме того, он заявил, что Илон Маск украл у него стиль для выступления на инаугурации Дональда Трампа. Через несколько дней аккаунт рэпера перестал открываться.

Накануне прекратил работу принадлежащий Уэсту онлайн-магазин одежды Yeezy. Позже регулятор сообщил, что площадка нарушила условия торговли.

США Белый дом в США Бизнес Канье Уэст
12 февраля 2025, 16:08
Валерия рассказала, о чем жалеет в браке с Иосифом Пригожиным
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Певица Валерия призналась, что сожалеет о том, что у нее нет отдельной комнаты от мужа, продюсера Иосифа Пригожина. Об этом она сообщила в соцсетях.

Супруги сняли видео, в котором, среди прочего, ответили на вопрос, нормально ли в браке спать в разных комнатах. Пригожин ответил на этот вопрос отрицательно.

«А если храпит твой партнер? Иногда я жалею, что у меня нет отдельной комнаты», - ответила Валерия.

Ранее певица раскрыла секрет крепкого брака. По ее словам, секрет их отношений, длящихся уже более 20 лет, заключается в общих целях и увлечениях и взаимном уважении. Артистка отметила, что долгие отношения требуют кропотливой работы, в том числе над своим характером.

Отношения Брак Иосиф Пригожин Певица Валерия

Новости по теме