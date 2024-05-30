Умерла Анастасия Заворотнюк

Заворотнюк было 53 года. В последние годы она боролась с раком мозга.

«Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя», - написали в группе.

Поклонников актрисы, молившихся о ее здоровье и веривших в лучший исход, поблагодарили и отметили, что она «всегда чувствовала и очень ценила» эту поддержку.

О месте и времени прощания дополнительно сообщат вечером 30 мая.

В 2019 году у Анастасии Заворотнюк нашли глиобластому - самую опасную разновидность опухоли головного мозга. С тех пор она не появлялась на публике. Семья тщательно оберегала больную от посторонних глаз и лишь изредка сообщала прессе последние новости. В 2023-м дочь актрисы Анна рассказала, что мать «болеет очень сильно».