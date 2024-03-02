02 марта 2024, 05:11

Умерла американская «икона моды» Айрис Апфель

РИА «Новости»
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Американский дизайнер, коллекционер, королева декора и икона стиля Айрис Апфель скончалась в возрасте 102 лет в американском штате Флорида. об этом сообщило издание New York Post.

«Айрис Апфель… звезда Нью-Йорка, известная своим эклектичным стилем, особенно огромными очками в черной оправе, умерла в пятницу дома в Палм-Бич, штат Флорида. Ей было 102 года», - написали в материале.

Апфель появилась на свет в Нью-Йорке в семье евреев, эмигрировавших из России. Еще ее мать держала модный бутик, который не потеряла даже в годы Великой депрессии. Отец поставлял стекла и зеркала, работал с лучшими американскими дизайнерами, поддерживая свою жену, а затем и дочь в будущем.

После школы Апфель поступила в Нью-Йоркский университет, получив диплом бакалавра в области истории искусств, а после его окончания устроилась в модное издание Women’s Wear Daily и начала обзаводиться опытом и связями в мире дизайна.

Позже вместе с супругом она создала компанию Old World Weavers по производству и продаже тканями, копирующими винтажные материалы. Ее клиентами были девять американских президентов.

На этом она не остановилась, организовав свою первую выставку украшений в музее Метрополитен в 2005 году, а потом начав карьеру фотомодели в возрасте 84 лет. Свое столетие она отпраздновала на 100-м этаже башни Центрального парка вместе с другими американскими звездами.

Мода США Смертность Флорида
02 марта 2024, 04:40
Алина Кабаева появилась на публике впервые за долгое время
РИА «Новости»
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Олимпийская чемпионка Алина Кабаева впервые за долго время вышла в свет, посетив тренировку гимнасток на репетиции к открытию фестиваля «Алина»-2024. Информация об этом появилась на сайте академии художественной гимнастики «Небесная грация».

На тренировке Кабаева сфотографировалась и пообщалась с юными гимнастками. Она пожелала им удачи и поблагодарила за то, что они приехали на фестиваль.

Фестиваль «Алина»-2024 пройдет 2 марта в Сочи. Он приурочен к Международному фестивалю молодежи.

«Я очень рада, что мы все вместе делаем такой большой праздник и развиваем нашу любимую художественную гимнастику не только в нашей стране, но и во всем мире», - заявила Кабаева.

В январе тренер Ирина Винер заявила, что ее преемницей может стать Алина Кабаева. Хотя, по мнению Винер, пока олимпийская чемпионка не готова к этой роли.

В декабре прошлого года Алина Кабаева посетила турнир «Небесная грация 2023» в Китае и опубликовала фото в компании неизвестного мужчины.

Спортсмены Сочи Фестивали
02 марта 2024, 01:50
В Петербурге умер последний участник группы «Зоопарк» Валерий Кирилов
Freepik
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Последний из оставшихся в живых участников группы «Зоопарк» Валерий Кирилов скончался в Санкт-Петербурге на 62-м году жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, сообщили администраторы сообщества «Ценители группы Зоопарк» в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья, сегодня ушел Валерка. В первый день весны, в 9:45. <…> „Зоопарк“ теперь вместе», - отметили в посте.

Барабанщик музыкального бэнда при жизни распорядился, чтобы его похороны прошли на Волковском кладбище. Там же захоронен лидер «Зоопарка» Майк Науменко. Данные о дате и месте прощания объявят позже.

Валерий Кирилов родился в 1962 году в Ленинграде, нынешнем Санкт-Петербурге. Позднее он стал членом городского рок-клуба, выступая с группой «Странные игры». После этого Кириллова взяли в «Зоопарк». Российская рок-группа была образована в 1980 году и формально так и не распалась.

Санкт-Петербург Смертность Музыка
02 марта 2024, 01:15
Модель Playboy раскрыла странные предпочтения Ди Каприо в сексе
РИА «Новости»
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У 49-летнего голливудского актера Леонардо Ди Каприо есть свои предпочтения в интимной жизни. Об этом модель эротического журнала Playboy Хике Конингс рассказала изданию Daily Mail.

По словам Конингс, с Ди Каприо ее познакомили в закрытом ночном клубе в Лос-Анджелесе. Модель посадили за его столик, где они выпили несколько коктейлей и поцеловались.

«Это было нормально, но определенно не лучшее, что у меня было», - сказала Конингс.

После вечеринки девушка ответила отказом на предложение Ди Каприо поехать к нему домой, и это его очень удивило. Однако артист отнесся к ее решению с уважением. Конингс испугалась сомнительных предпочтений Ди Каприо, о которых узнала от своих приятельниц.

«Одна подруга рассказала, что он не снимал наушники во время секса, чтобы ее не слышать. А другой он даже положил на голову подушку», - заключила модель.

Американский режиссер Мартин Скорсезе ранее назвал Леонардо Ди Каприо одним из величайших актеров в истории кино. За 23 года продюсер поработал с актером над шестью фильмами.

Модели Фильмы Актеры
01 марта 2024, 23:56
Петербургские чиновники закупили билеты на концерт Орбакайте на 2,5 млн рублей
РИА «Новости»
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Петербургские чиновники выделили 2,5 миллиона рублей на покупку билетов на концерт певицы Кристины Орбакайте, который должен пройти в Большом концертном зале (БКЗ) «Октябрьский» 3 марта. Об этом сообщило в своем Telegram-канале издание «Фонтанка» со ссылкой на сайт госзакупок.

Пока неизвестно, какое количество билетов уже выкупили. Часть их них администрация муниципального округа Левашово раздаст местным жителям.

Эта сумма раза в два больше потраченного на эти же цели бюджета в петербургском поселке Усть-Ижора, где около миллиона рублей выделили на приобретение 300 билетов. Только здесь мероприятие отменили из-за недовольства жителей.

Концерт в Петербурге должен был стать первым в рамках гастролей артистки. Второе пройдет в Москве.

В начале февраля концерт Орбакайте отменили во Владивостоке.

Ранее издание «Абзац» сообщило, что артистка, которая после начала спецоперации уехала жить в США, заявила о желании выступить перед участниками СВО в госпиталях во время следующего визита в Россию.

Санкт-Петербург Концерты Музыка Чиновники

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