Умерла актриса театра имени Вахтангова Дарья Пешкова

Россиян напугало исчезновение Пугачевой после появления одинокого Галкина на Кипре

Певица Алла Пугачева перестала появляться в публичном пространстве после обострения ситуации между Палестиной и Израилем. И после того, как Максима Галкина* вместе с дочерью заметили на Кипре, в социальных сетях поползли слухи, что примадонна российской эстрады тоже перебралась на остров.

К таким же выводам пришли журналисты.

Сайт kp.ru напомнил , что в 2017 году звездная пара приобрела на острове недвижимость по программе инвестиции в обмен на гражданство. Паспорта страны - члена Евросоюза открыли для них безвизовый въезд в 166 стран мира.

По данным издания квартиру Пугачева и Галкин* купили в элитной высотке One на берегу Средиземного моря за 10 миллионов евро. Журналисты утверждали, то это самый дорогой жилой комплекс Лимасола.

О том, что после покупки прошло шесть лет, а со временем недвижимость теряет в цене, авторы материала в расчет не взяли. При этом, по информации «Московского комсомольца» , никакой квартиры Пугачева и Галкин* на Кипре не покупали. Об этом изданию заявила кипрский риелтор Татьяна, которая занимается продажей элитной недвижимости.

Она пояснила, что Пугачева и Галкин* прилетали на остров несколько лет назад и сходили в самый дорогой ресторан, где их поймали фотографы. С тех пор на Кипре их не видели. Она добавила, что в башне One в основном живут греческие бизнесмены и звезды, поэтому вся информация о квартирах там засекречена.

«Никто не станет рисковать своей карьерой. При желании данные о покупке недвижимости того или иного человека вы можете найти в земельном реестре Кипра, если кто-то из местных вам поможет», - заявила Татьяна.

Давно живущая в Лимассоле, но имеющая отношение к российскому шоу-бизнесу собеседница журналистов заявила, что если Пугачева и Галкин* купили квартиру в элитном комплексе, то только в качестве вложения денег.

«Алла предпочитает находиться в собственном доме, а не там, где много соседей», - пояснила она.

Но эти опровержения не сработали. В социальных сетях россияне продолжают поиски исполнительницы, пытаясь установить ее местоположение.

*Максим Галкин - внесен Минюстом России в список иностранных агентов