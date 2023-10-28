Умерла актриса театра имени Вахтангова Дарья Пешкова
Ставшая актрисой внучка писателя Максима Горького Дарья Пешкова умела в возрасте 96 лет. Об этом сообщила пресс-служба театра имени Евгения Вахтангова.
В своем сообщении авторы отметили, что актриса до последних дней оставалась яркой представительницей вахтанговской школы и хранителем традиций театра.
«С прискорбием сообщаем: сегодня на 97-м году жизни не стало замечательной актрисы, яркой представительницы вахтанговской школы, внучки писателя Максима Горького - Дарьи Пешковой», - говорится в сообщении.
Будущая актриса родилась в Италии, откуда вместе родителями и прославленным дедушкой переехала в Советский Союз. В театральное училище имени Щукина Пешкова поступила после окончания Великой Отечественной войны. Ее обучением занималась ученица Евгения Вахтангова народная артистка Анна Орочко. После окончания образования актриса попала в труппу Вахтанговского театра и осталась там на 75 лет.
За свою карьеру она сыграла более 50 ролей, каждый раз появляясь перед зрителями с абсолютно разными характерами и образами. Коллектив театра выразил глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и друзьям Дарьи Пешковой.