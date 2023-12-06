Умерла актриса сериала «Глухарь» Елена Корнилова

Продюсер Андрей Разин обвинил вдову Юрия Шатунова в присвоении чужой интеллектуальной собственности. Его возмущение вызвали песни «Ласкового мая», использованные в фильме «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом сообщил сайт The Voice.

Проживающий в США Разин отреагировал на громкий успех сериала Жоры Крыжовникова в привычном ему стиле. Он пригрозил засудить не только вдову Шатунова, но и авторов фильма, обвинив их в воровстве. Продюсер выпустил видеообращение по этому поводу, обратившись к прокурору города Москвы Денису Попову с требованием привлечь их к уголовной ответственности.

«Этой группой лиц был заключен лицензионный договор, на основании которого в сериале „Слово пацана. Кровь на асфальте“ были использованы песни группы „Ласковый май“, а также фонограммы, принадлежащие мне на праве личной собственности», - заявил Разин.

Он также потребовал возместить ему 15 миллионов рублей.

Ранее бывший продюсер «Ласкового мая» записал видеообращение, в котором оскорбил и проклял Лолиту Милявскую, а заодно и других российских исполнителей. Публичный конфликт между ними начался из-за концерта памяти Юрия Шатунова. Разин, который считает, что только он обладает правами на песни «Ласкового мая», пригрозил проклятьем всем музыкантам, которые примут участие в мероприятии. Лолита Милявская в ответ не смолчала и обматерила его.