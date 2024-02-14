14 февраля 2024, 23:10

Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Тамара Колесникова

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Актриса Александринского театра Тамара Колесникова скончалась на 85-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Тамара Павловна прослужила на этой сцене 60 лет. В труппу ее приняли в 1965 году и только осенью 2022-го она ее покинула.

В пресс-службе рассказали, что Колесникова умерла после продолжительной болезни. На сцене театра она сыграла более 70 разноплановых ролей, в числе которых были и Дуняша из «Вишневого сада», и Саския из «Рембрандта».

«Александринцы скорбят о кончине и передают слова поддержки родным и близким Тамары Павловны Колесниковой», - сказано в некрологе.

Актриса известна также по ролям в фильмах «Улица разбитых фонарей - 11», «Опера - 1», «Тайны следствия - 7» и других.

О церемонии прощания с ветераном сцены Колесниковой будет сообщено дополнительно, как отметили в пресс-службе театра.

Санкт-Петербург Смертность Сериалы Россия Театры Актеры
14 февраля 2024, 22:04
Умерла звезда фильма «Бриллиантовая рука» Виктория Островская
РИА «Новости»
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Актриса Виктория Островская, сыгравшая эпизодическую роль в фильме «Бриллиантовая рука», скончалась на 86-м году жизни. Об этом телеведущий Андрей Малахов сообщил в Telegram-канале.

«Невероятно драматичная судьба. Очень жаль», - написал он.

Малахов рассказал, что режиссер Леонид Гайдай искал яркую актрису на роль в новой кинокартине. Ассистент Гайдая заметил Островскую прямо на улице и ее взяли без проб на небольшую роль путаны, которую главные герои встречают в Стамбуле. В тот период она работала диспетчером на автобазе.

Потом у артистки была эпизодическая роль в фильме «Старый знакомый», и на этом ее карьера в кино закончилась. Телеведущий также отметил, что Островская была в гостях у него на программе.

Виктория Островская родилась 1 сентября 1938 года. После школы она поступила в Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого.

Кино Фильмы
14 февраля 2024, 20:40
«Непредвиденная болезнь». Спектакль с Добронравовым срочно отменили в Москве
РИА «Новости»
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Спектакль «Ты где-то рядом» с Федором Добронравовым в главной роли отменили из-за резкого ухудшения здоровья артиста. Об этом сообщила «Газета.ru».

Спектакль должен был пройти в среду, 14 февраля, в Культурном центре ЗИЛ в Москве. Но в театре в последний момент заменили его постановкой «Танцуй со мной». Зрителям предложили посетить замененный спектакль или сдать билеты.

«Дорогие друзья, в связи с непредвиденной болезнью и резким ухудшением здоровья народного артиста России Федора Добронравова, к большому сожалению, мы вынуждены на сегодняшний вечер произвести срочную замену спектакля», - сообщили в театре.

Агент Добронравова Ирина Сойкина подтвердила болезнь артиста, но не стала раскрывать подробностей. По ее словам, уже отменены несколько спектаклей. Информации о следующих выступлениях Добронравова пока нет.

Ранее Добронравов рассказывал, что перенес инсульт в 2018 году. Актер признался, что с тех пор радуется каждому прожитому дню.

Болезни Россия Спектакль Театры Актеры Москва
14 февраля 2024, 20:03
Вика Цыганова заявила о двуличии Пугачевой
РИА «Новости»
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Уехавшая из России Алла Пугачева никогда не была искренней со своими слушателями. Об этом в интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой заявила певица Вика Цыганова. Она пояснила, что, если выключить голос артистки, то на свет выходят ее кривляния.

«Это всегда была мимикрия. Если выключить голос и посмотреть только на ее изображение на экране, вы увидите, что человек просто кривляется. Я эти вещи сразу вижу», - поделилась певица.

Цыганова подчеркнула, что перестала выступать на одной сцене с Пугачевой после ее заявления о поддержке ЛГБТ* в 2001 году.

«Алла Борисовна очень выступала на эту тему, что она мать геев всея Руси. Я не видела, как она выступала за кулисами, потому что перестала выступать после этого», - заявила Цыганова.

Она добавила, что согласна с мнением, что сейчас бывшую примадонну в России начали забывать.

Об отношении к Пугачевой, лишившемся концертов после участия в «голой» вечеринке Филиппе Киркорове, уходящей пошлости с российской эстрады, новых звездах, русской культуре, конфликтах с Ксенией Собчак и скандальном интервью с Юрием Дудем** Вика Цыганова рассказала с предельной откровенностью.

Полная версия интервью выйдет в эфир «360» в пятницу, 16 февраля, в 12:00. Также запись опубликуют на всех цифровых площадках редакции.

*Международное движение ЛГБТ - признано в России экстремистской организацией.

**Юрий Дудь - внесен в список иностранных агентов.

Россия Музыка Интервью Алла Пугачева
14 февраля 2024, 16:06
Киркоров назвал участников СВО героями
РИА «Новости»
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Посетивший Горловку в Донецкой Народной Республике певец Филипп Киркоров назвал героями российских военных в зоне специальной операции. Об этом он сообщил в социальной сети.

«Горловка, „Шахтер“. Мой первый хит прозвучал в этом зале. „Атлантида“. Сегодня этот зал разрушен, но не разрушены мы, но не разрушен я. Здесь музыка еще зазвучит… Силами наших героев», - написал Киркоров.

Музыкант дал концерт пациентам больницы в Горловке во вторник, 13 февраля. Он также привез им подарки. Киркоров изменил своему привычному яркому внешнему виду и оделся во все черное. На встрече он признался раненым бойцам и медицинским работникам, чтобы не покинет Россию, потому что здесь его семья и дом.

Представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Киркоров давно поддерживает благотворительность. По ее словам, артист помогал социальным учреждениям, раненым и детям.

Ранее в распоряжении «360» появилось эксклюзивное видео выступления Киркорова в Горловке.

Филипп Киркоров Военные Музыка Горловка

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