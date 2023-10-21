Умерла актриса из «Шерлока», «Пуаро» и «Короны» Хейдн Гуинн

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Наибольшую популярность артистка получила благодаря роли в сериалах «Шерлок» и «Рим». Женщина скончалась в госпитале Эссекса. В последние дни рядом с ней находились друзья, родственники и любимые сыновья. По данным канала, незадолго до кончины врачи диагностировали у актрисы рак.

«С глубокой печалью мы сообщаем вам, что после недавно выявленного рака звезда сцены и экрана Гайдн Гуинн скончалась в больнице рано утром в пятницу, 20 октября, в окружении своих любимых сыновей, близких членов семьи и друзей», - сказано в материале.

Хейдн была замужем за психотерапевтом Джейсоном Фиппсом. У пары родилось двое сыновей - Орландо Фиппс и Кейн Фиппс.

На счету у Гринн более 80 проектов, она сыграла в «Красавица и чудовище», «Пуаро Агаты Кристи», «Улица потрошителя», «Смерть в раю», «Корона», «Отец Браун» и другие. Также актриса работала в благотворительной организации «Sightsavers International», специализирующейся на борьбе со слепотой в развивающихся государствах.