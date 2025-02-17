17 февраля 2025, 00:38

Умерла актриса из сериала «Анна Герман» Нина Белослудцева

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В Севастополе умерла актриса театра имени Луначарского Нина Белослудцева.  Жизнь артистки, известной по роли в сериале «Анна Герман. Тайна белого ангела», оборвалась из-за тяжелой болезни, сообщили в Telegram-канале театра.

Белослудцева пришла в труппу театра в октябре 1961 года как актриса вспомогательного состава, параллельно она училась в ГИТИСе. В 1963 году артистка стала постоянным участником Севастопольского театра, где прослужила более 60 лет.

«Для нее наш театр стал первым и единственным на всю жизнь. Для него она навсегда останется блистательной и неповторимой», - отметили в некрологе.

На счету Белослудцевой более 150 ролей. На Международном театральном фестивале «Херсонесские игры-92» ее наградили премией «За лучшую женскую роль».

Также актриса снималась в кино. Зрители запомнили Белослудцеву по ролям в фильмах «Прощение», «Фиктивный брак» и сериалах «Под градом пуль», «Анна Герман. Тайна белого ангела» и другим.

Сериалы Кино Севастополь Театры
17 февраля 2025, 00:36
Сын Надежды Кадышевой лишился прав на первенца
РИА «Новости»
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Наследника певицы Надежды Кадышевой Григория Костюка лишили родительских прав на сына от первого брака, так как он не участвовал в его воспитании. Об этом рассказала «Аргументам и фактам» его бывшая жена Анжелика Бирюкова.

Супруги мирно развелись в 2017 году, а в 2021 году женщина лишила бывшего родительских прав. Иск быстро удовлетворили, так как Костюк ничего против него не имел и жалоб не подавал.

«Отец не общался с сыном и не принимал должного участия в его воспитании, поэтому я приняла такое решение. И сейчас бывший муж не поддерживает связь с сыном», - рассказала Бирюкова.

При этом добавила, что ее сын общается с братом. Костюк был женат дважды. Второй супругой стала дочь бывшего члена совета директоров Руссобанка Александра Мермана Габриелла, но и с ней он развелся.

По словам Бирюковой, братья находятся на связи друг с другом и видятся по мере загруженности. Проблемы взрослых на них не отражаются.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, что Кадышева получает за выступление до четырех миллионов рублей.

Наследника певицы Надежды Кадышевой Григория Костюка лишили родительских прав на сына от первого брака, так как он не участвовал в его воспитании. Об этом рассказала « Аргументам и фактам» его бывшая жена Анжелика Бирюкова.

Дети Семья Музыка Громкие разводы Шоу-бизнес
16 февраля 2025, 22:17
Юра Борисов не получил премию БАФТА за роль в «Аноре»
РИА «Новости»
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Российский актер Юра Борисов не получил британскую кинопремию БАФТА. Она досталась американцу Кирану Калкину, сообщила газета The Guardian.

Борисов претендовал на статуэтку в категории «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Анора», который снял американский режиссер Шон Бэйкер.

Однако кинолента, в которой помимо Борисова, сыграли актеры Марк Эйдельштейн, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова взяла приз БАФТА за лучший актерский состав.

Ранее американская киноакадемия, присуждающая премию «Оскар», номинировала Борисова за роль второго плана в «Аноре». Всего у фильма шесть номинаций, в том числе как лучшая картина года. До этого российский артист боролся за премию «Золотой глобус».

По мнению певца Димы Билана , Борисов смог добиться ошеломляющего успеха и популярности из-за своей особой энергии.

Фильмы Актеры BAFTA Юра Борисов
16 февраля 2025, 21:57
Стало известно, кто скрывался под маской Огурчика в шоу «Маска»
Unsplash
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Во втором выпуске шестого сезона «Маска» стало известно, кто из звезд покинул шоу. Под маской Огурчика пряталась актриса Агата Муцениеце.

Новый выпуск прошел 16 февраля. В креслах жюри сидели король российской эстрады Филипп Киркоров, ведущий Тимур Родригез, блогер Регина Тодоренко и певица Валерия. Также к ним присоединился исполнитель Стас Костюшкин.

Члены жюри номинировали на вылет трех персонажей - Огурчика, Коровку и Боксера. Костюшкин, Киркоров и Тодоренко решили, что под маской Огурчика скрывается исполнительница Валя Карнавал. А Валерия и Тимур Родригез выдвинули версию, что там телеведущая Алла Михеева.

Однако под маской Огурчика пряталась актриса Агата Муцениеце. Во время беседы с жюри она отметила, что у нее было много планов на проект. Теперь в шоу осталось 13 участников.

Шестой сезон шоу «Маска» стартовал на телеканале НТВ 9 февраля. Зрителей поразил костюм Богомола своими фасеточными глазами. Самый тяжелый костюм у Капибары. Он весит 25 килограммов.

Регина Тодоренко Стас Костюшкин Агата Муцениеце Певица Валерия
16 февраля 2025, 12:32
Сценарист Лэйдлоу сообщил о смерти геймдизайнера Half-Life 2 Виктора Антонова
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Главный дизайнер игр Half-Life 2 и Dishonored, болгарский художник и арт-директор Виктор Антонов умер в возрасте 53 лет. Об этом сообщил его бывший коллега, гейм-сценарист Марк Лэйдлоу на своей странице в Instagram*.

Он подчеркнул, что сообщения о смерти Антонова появились несколько дней назад, но он ждал подтверждения, чтобы придать информацию огласке.

«Сегодня я узнал, что Виктор Антонов, наш замечательный визионер и арт-директор Half-Life 2, умер. У меня нет подробностей. Это очень грустно. Он был блестящим и оригинальным человеком, который делал все вокруг лучше», - указал в публикации Лэйдлоу.

На момент написания материала пост сценариста Лэйдлоу в социальной сети недоступен. Других подтверждений смерти Антонова в открытых источниках найти не удалось.

Антонов прославился как разработчик изображения локаций City-17 в игре Half-Life 2, для создания которого использовал антураж городов Восточной Европы. Также он работал над визуальным дизайном первой игры серии Dishonored, а последние три года - над неанонсированным проектом в собственной студии Eschatology Entertainment.

В ночь на воскресенье, 16 февраля, стало известно о смерти участницы шоу «Ты супер!» , певицы из Узбекистана Ширин Абдуллаевой. Артистке было 19 лет. Предварительной причиной раннего ухода из жизни стал менингит.

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