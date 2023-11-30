Умерла актриса из «Секса в большом городе»

«С огромной скорбью мы хотим сообщить, что наша дорогая мать, актриса Фрэнсис Стернхаген, мирно умерла в Нью-Рошеле в штате Нью-Йорк», - рассказали ее родственники.

Отмечается, что Стернхаген скончалась несколько дней назад, 27 ноября, от «естественных причин».

Актриса трижды была номинирована на премию «Эмми», в том числе за роль в сериале «Секс в большом городе». Там она сыграла мать Трея, мужа Шарлотты Йорк. Кроме этого, Стернхаген получила две премии «Тони» за достижения в области театрального искусства.

В копилке артистки также роли в таких известных фильмах, как «Мизери», «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту», «Мгла».