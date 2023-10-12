Умерла актриса из «Последнего героя»
Новозеландская актриса, стендапер, сценаристка и телеведущая Кэл Уилсон умерла через несколько дней после своего дня рождения. Ей исполнилось 53 года. Последние 20 лет актриса проживала в Австралии. О смерти Уилсон сообщила газета The Guardian.
Широкой публике Уилсон известна по роли в сериале «Последний герой». Актриса ушла из жизни в госпитале в Сиднее в окружении родных и друзей. Уилсон умерла через пять дней после своего дня рождения.
Причиной смерти актрисы стала непродолжительная болезнь. Других подробностей газета не привела.
Кэл Уилсон родилась в 1970 году на Южном острове Новой Зеландии. В Мельбурн она переехала в возрасте 33 лет, получив главную роль в шоу Skithouse. Отмечается, что после переезда карьера Уилсон быстро пошла в гору.
Уилсон принимала участие в съемках фильмов и сериалов, работала в озвучивании. Также она трудилась над сценариями и развивалась как комик. Уилсон регулярно появлялась в австралийских комедийных шоу.