Умерла актриса из «Карнавала» Тамара Лязгина

Лязгина родилась в 1941 году в Томской области. В детстве родители отдали ее на балет, гимнастику и акробатику. С 13 лет девочка начала выступать в летней гастрольной труппе цирка-шапито, где занималась работой на трапеции и в иллюзионных аттракционах.

Артистка участвовала в концертах в составе Томской филармонии и победила на первом Всероссийском конкурсе артистов эстрады в 1960 году. Со своими номерами она объездила много стран в Европе, Азии и Африке.

Также Лязгина снималась в кино. В ее фильмографии такие работы, как «Карнавал», «Агония», «Отче наш» и «В одно прекрасное детство». В 1976 году она окончила режиссерский отдел ГИТИСа.

Прощальная церемония прошла 8 октября в Храме Живоначальной Троицы в Хорошеве. Тамару Лязгину похоронили на Даниловском кладбище.