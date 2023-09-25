Умерла актриса из «Глухаря» Ангелина Ноздрина
Скончалась российская актриса Ангелина Ноздрина. Ей было 67 лет. Об этом сообщил в соцсети «ВКонтакте» член Союза театральных деятелей России Александр Чупин.
«Пришла страшная новость - ушла Ангелина Ноздрина… Гелечка…» - написал он.
По словам Чупина, артистка умерла спустя чуть более года после смерти ее супруга, заслуженного артиста России Владимира Таныгина.
Две недели назад, 12 сентября, Ноздрина отметила день рождения. Ровно 65 лет назад она родилась в Душанбе. Там же будущая актриса освоила профессию - в Таджикском государственном институте культуры и искусств. Служила в театрах во многих городах - в Оренбурге, Красноярске, Омске и родном Душанбе. С 2000 года вместе с мужем жила в Вологде и более 20 лет проработала Вологодском драматическом театре.
Также Ангелина Ноздрина играла в кино. Зрители хорошо запомнили ее по роли Зинаиды Андреевны в телесериале «Глухарь». Кроме этого, на ее счету сериалы «Меч» и «Держи меня крепче».