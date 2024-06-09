09 июня 2024, 21:48

Умерла актриса Галина Свербилова

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Заслуженная артистка России Галина Свербилова умерла в 87 лет. Об этом сообщил во «ВКонтакте» Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Сац.

Коллеги Свербиловой отметили, что она была первой актрисой этого театра. Артистка активно участвовала в «создании славы и истории театра».

Галина Свербилова родилась в 1937 году. После школы она поступила в Гнесинский музыкально-педагогический институт. На втором курсе Свербилова попала в труппу театра и ей сразу досталась главная роль в постановке «Морозко». Зрителям актриса также запомнилась по роли Суок в постановке «Три толстяка».

Кроме того, голос Свербиловой знали дети по всему Советскому Союзу. Спектакли с ее участием транслировали по радио, также их слушали на пластинках.

Россия Театры Актеры
09 июня 2024, 10:17
Гоша Куценко выдал главную тайну Марии Порошиной
РИА «Новости»
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Известная российская актриса Мария Порошина тайно вышла замуж. Об этом в эфире телеканала НТВ сообщил ее бывший супруг Гоша Куценко.

«Два месяца назад она вышла замуж», - рассказал артист.

Куценко отметил, что после развода сохранил близкие отношения с Порошиной.

«Мы самые близкие люди на земле с Машей, она дружила с моей матерью. Есть связи гораздо более крепкие, чем встречи на одну ночь», - добавил актер.

Кто является новым мужем Порошиной и где прошла торжественная свадебная церемония, Куценко не раскрыл.

Марии Порошиной 50 лет, она известна большому кругу зрителей по работам в сериалах «Марш Турецкого», «Следствие ведут знатоки», «Склифосовский», «Дальнобойщики» и другим. В браке с Куценко она была пять лет, у них есть общая дочь Полина.

Ранее стало известно, что Куценко задолжал судебным приставам порядка 700 тысяч рублей из-за ДТП в 2014 году.

Сериалы Актеры
09 июня 2024, 05:19
«Роковая ошибка». Режиссер Астрахан рассказал о гибели второй жены и спасении сына
РИА «Новости»
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Режиссер Дмитрий Астрахан, снявший одну из самых заметных комедий 1990-х годов «Ты у меня одна», поделился самыми резонансными моментами из своей жизни. В эфире шоу «Секрет на миллион» он раскрыл тайну гибели второй жены Ольги Беляевой.

Режиссер был трижды женат, Впервые он женился на Марии Тхоржевской, с которой познакомился в студенческие годы.

Со второй супругой познакомился в театральном училище. Он уже был режиссером, она - студенткой. Первый их ребенок умер из-за порока сердца, второго сына он тоже чуть не потерял из-за пожара, когда неизвестные подожгли дверь в квартире, где тот находился вместе с матерью. На тот момент Астрахан и Беляева уже расстались, он был на съемках в Минске, но быстро вернулся в Москву.

«Горела дверь, и Оля с Пашей выбежали в дверь. И это была роковая ошибка, потому что, если бы они побыли в квартире, то, может быть, все бы обошлось», - признался он.

Астрахан добавил, что Беляева умерла в больнице, так как получила 70% ожогов тела. Сына врачи смогли спасти, нарушив при этом медицинский регламент.

Сейчас он женат на балерине Елене Громовой, родившей ему пятерых детей. Они с супругой живут на две страны - в России и Франции.

Ранее стало известно, что актера Владимира Машкова назначат директором театра «Современник».

Семья Кино Режиссер Телевидение
09 июня 2024, 05:03
В Саратове отменили концерт певицы Доры после критики СВО
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В Саратове не стали проводить запланированный на вечер субботы, 8 июня, концерт уроженки города — певицы Дарьи Шинхановой, выступающей под псевдонимом Дора. Мероприятие отменили за несколько часов до начала. Об этом сообщило mk.ru.

По данным издания, организаторы концерта сообщили об отмене мероприятия по независящим от них причинам.

Ранее против концерта певицы выступил депутат Госдумы Александр Блатман.

«Своим творчеством эта молодая особа не примечательна. Однако в информационном пространстве она засветилась тем, что критиковала спецоперацию», - написала депутат в своем Telegram-канале.

Блатман напомнил, что Дора уже пыталась выступить в Саратове в марте, но мероприятие также отменили.

В конце мая стало известно, что выступление блогера Инстасамки на концерте в честь Дня защиты детей в Кремле отменили. Ради этого выступления артистка отменила два других концерта, потеряв около 12 миллионов рублей. В Кремле блогер планировала выступить бесплатно и спеть песню про мамонтенка.

В Саратове не стали проводить запланированный на вечер субботы, 8 июня, концерт уроженки города - певицы Дарьи Шинхановой, выступающей под псевдонимом Дора. Мероприятие отменили за несколько часов до начала. Об этом сообщило mk.ru.

Саратов Концерты Депутаты
09 июня 2024, 04:57
«Держите себя в руках». Ардова раскритиковала Соседова на шоу «Поймай меня, если сможешь»
РИА «Новости»
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Актриса Театра имени Маяковского Анна Ардова призвала члена жюри шоу «Поймай меня, если сможешь» Сергея Соседова следить за языком и не оскорблять участников. Она обратилась к музыкальному критику в ходе третьего выпуска проекта, который прошел в эфире телеканала «Россия».

Ардова так отреагировала на оскорбительное высказывание Соседова в адрес одной из вокалисток, которую он назвал «крупной кукляшкой».

«Не надо называть ее так, ну пожалуйста. Это очень некрасиво, очень! Ну держите себя в руках. Прекрасная барышня, невероятной красоты. Не надо вот так говорить», - заявила актриса.

Соседов согласился с ее словами и извинился, добавив, что сказал так без злого умысла. Кроме того, он обещал, что в будущем будет более внимательно выбирать слова. Последнее не помешало ему в следующем эпизоде шоу он сравнил гостя с «жиденьким Басковым».

Ранее Соседов признал, что «подмочил со страшной силой» репутацию на проекте, так как не слишком удачно выступил, постоянно ошибаясь при выборе участников.

Кино Актеры Телевидение Ток-шоу

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