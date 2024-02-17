Умерла актриса фильмов для взрослых Саша Попович

О смерти Попович от сердечного приступа стало известно в День всех влюбленных, 14 февраля. Последние несколько лет звезда европейской эротики боролась с раком легких.

Саша Попович родилась 20 января 1946 года, карьеру актрисы она начала в 1970-х годах. Звезда снялась в восьми десятках фильмах, большая часть которых относится к жанру эротики и лучо-кино. Среди них, такие как «Милашки», «Полуночные куколки», «Тяжелая жизнь девушек легкого поведения» и «Белоснежка и семь любовников».

Также Монтенегро пробовала себя и в других жанрах. Она участвовала в театральных постановках и вела несколько телепрограмм в Мексике.

Порноактриса вышла замуж за покойного Хосе Лопеса Портильо, бывшего президента Мексики. Ради Попович он бросил супругу с тремя детьми.