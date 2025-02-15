15 февраля 2025, 18:07

Умерла актриса фильма «Фанфан-тюльпан» Женевьев Паж

Global Look Press
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В Париже скончалась известная французская актриса театра и кино Женевьев Паж. Об этом AFP сообщила внучка знаменитости.

Артистка умерла у себя дома. Ей было 97 лет. Публике Паж запомнилась по ролям маркизы в фильме «Фанфан-тюльпан» 1952 года и хозяйки роскошного публичного дома в картине «Дневная красавица» 1967 года.

Паж - крестная дочь знаменитого модельера Кристиана Диора. Ее дебют состоялся на сцене французского театра «Комеди Франсез». В дальнейшем артистка служила в Национальном народном театре.

В начале февраля в возрасте 47 лет умерла актриса Барби Сюй , известная по роли в сериале «Сад падающих звезд». Во время путешествия по Японии она заболела гриппом, который в итоге спровоцировал развитие пневмонии. Врачи долго боролись за жизнь Сюй, но спасти ее так и не получилось.

Париж Кино Фильмы Артисты
15 февраля 2025, 16:02
«Я вас очень люблю!» Седокова дала первый концерт после смерти Яниса Тиммы
РИА «Новости»
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Певица Анна Седокова выступила в одном из заведений в Казахстане. После концерта она записала эмоциональное обращение к поклонникам в социальной сети Instagram*.

Седокова предстала с красивой укладкой и сценическим макияжем на лице.

«Что могу вам сказать? Только что концерт закончился. И я хочу сказать вам огромное спасибо. Это было супер-непонятно, супер-сложно и супер-переживательно. Спасибо за вашу любовь, я вас очень люблю!» - сказала поп-звезда в обращении.

Седоковой 42 года, на видео она выглядела заметно похудевшей. В декабре ее бывший муж Янис Тимма покончил с собой , после чего артистка попала в больницу с нервным срывом.

Ранее в Сети появилась информация, что продажи билетов на выступление Седоковой в Алма-Ате провалились. Стоимость билета на концерт составляла порядка 28 тысяч рублей.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Музыка Анна Седокова Артисты
15 февраля 2025, 04:51
Диана Гурцкая довела подписчиков до слез словами о муже
РИА «Новости»
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Певица Диана Гурцкая опубликовала архивное фото с супругом Петром Кучеренко, признавшись покойному мужу в чувствах в День святого Валентина. Об этом сообщил журнал The Voice.

«Ты умел украшать романтикой нашу любовь, а теперь своим светом и неосязаемым теплом украшаешь каждый мой жест, мое решение и мой жизненный путь», - отметила она.

На фото артистка была одета в белую куртку, а Кучеренко - в коричневую ветровку. Мужчина целовал руки Гурцкой и смотрел на нее. Певица призналась, что в браке с ним была самой счастливой женщиной.

Она пообещала привить лучшие качества покойного мужа их сыну Константину, в том числе, «по-настоящему любить и без остатка отдавать всего себя партнеру». Последнее Гурцкая назвала даром, которым обладал Кучеренко.

«Очень мудрые слова. До слез», - написала одна из поклонниц артистки.

Признание Гурцкой растрогало подписчиков. Пользователи поздравили ее с Днем святого Валентина, отметив, что все желают пережить такую любовь, какая была у нее с Петром Кучеренко.

Ранее Гурцкая призналась, что мечтает хотя бы на пять минут увидеть своего сына , особенно, когда ей говорят, что он красивый.

Смертность Музыка Брак Артисты
14 февраля 2025, 21:50
«В реанимации». Беременная внучка Стриженова попросила о помощи в день похорон
РИА «Новости»
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Правнук народного артиста СССР Олега Стриженова попал в реанимацию. Об этом внучка актера Александра сообщила в личном блоге.

Она попросила у подписчиков контакты знакомых врачей в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля. По ее словам, сын попал в больницу во время прощальной церемонии со Стриженовым.

Позже Александра рассказала, что у нее получилось связаться с главным врачом клиники.

«Похороны дедушки. Сын в реанимации. Потом все расскажу. У меня нет полной информации, что сейчас с [ним]», - написала она.

Александра Стриженова воспитывает шестерых детей, сейчас она беременна седьмым ребенком.

Актер Олег Стриженов умер 9 февраля в одной из больниц Москвы. Ему было 95 лет. Похороны народного артиста СССР прошли на Троекуровском кладбище 12 февраля. Президент Владимир Путин выразил соболезнования его родным и близким.

Дети Врачи Актеры Артисты
14 февраля 2025, 12:14
Шаман представил клип с Мизулиной
РИА «Новости»
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Заслуженный артист России и певец Шаман (Ярослав Дронов) представил видео на трек «Я останусь с тобой», в котором приняла участие руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

По словам Шамана, «идея трека витала в воздухе», когда обсуждались инициативы депутатов Госдумы о возвращении школьных дискотек и включении современных патриотических композиций в школьную программу.

«Тогда мы с Екатериной Мизулиной подумали, что надо снимать клип на песню „Я останусь с тобой“ в стиле дневника вместе с настоящими учениками, их искренними чувствами и эмоциями, в настоящей школе», - поделился Shaman.

В видео вошли кадры посещения главой Лиги безопасного интернета и артистом московской школы № 1409 3 февраля.

Слухи о романе певца и общественницы ходят давно. Их замечали вместе в супермаркете , где они покупали продукты, а также на ужине в одном из ресторанов в Москве. В прошлом году Дронов развелся с супругой Еленой Мартыновой.

Музыка Shaman Екатерина Мизулина

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