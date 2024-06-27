Умер звезда фильма «Ночь в музее» Билл Коббс

Один из членов семьи Коббса написал в соцсетях, что он скончался 25 июня в своем доме. Мужчина 16 июня отпраздновал 90-летие в окружении близких. Уход звезды также подтвердил его агент.

Прежде чем стать актером Коббс, уроженец Кливленда, восемь лет служил в ВВС техником по радиолокации, затем продавал автомобили и работал в IBM. В возрасте 36 лет он отказался от работы в отделе продаж на NBC и уехал в Нью-Йорк, чтобы сменить направление карьеры.

Первую роль мужчина получил в фильме «Поездка на черном коне». Самыми известными в его послужном списке стали сериал «Сопрано», фильмы «Вне закона» и «Ночь в музее». Коббс снимался до последнего и, по информации телеканала, кинематографисты не успели выпустить несколько проектов с его участием.

Его коллега, актриса Джина Роулендс столкнулась с болезнью Альцгеймера. Этим же недугом страдала одна из ее героинь.