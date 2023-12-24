Умер звезда фильма «Люди в черном» Майк Нуссбаум
Американский характерный актер Майк Нуссбаум скончался от старости, не дожив шесть дней до своего 100-летнего юбилея. О его смерти сообщила изданию TMZ дочь артиста Карен Нуссбаум.
Женщина рассказала, что отец умер в постели в субботу утром в Чикаго. Она была рядом с ним. Актер ушел из по жизни по естественным причинам. Последний год он провел в хосписе.
Нуссбаум до последнего играл в кино и театре, не желая оставлять профессию. У него богатая фильмография. Он снимался в сериалах «Секретные материалы», «Уравнитель» и других, а самые его известные работы в - это Джентл Розенберг в «Люди в черном» и Боб Дриммер в картине «Роковое влечение».
Нуссбаум работал в качестве режиссера над фильмами «Куда ты делся, Джимми Стюарт?», а также появлялся во многих телевизионных рекламах.
Его актерская карьера началась в общественном театре в 1950-х годах, а в 60-х годах он был участником профессионального театрального сообщества в Чикаго. Здесь он познакомился с актером и кинорежиссером Дэвидом Мэметом, в пьесах которого потом не раз появился.
В последние годы актер сыграл в нескольких пьесах и считался легендой местной театральной сцены в Чи-Тауне.