24 декабря 2023, 03:56

Умер звезда фильма «Люди в черном» Майк Нуссбаум

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Американский характерный актер Майк Нуссбаум скончался от старости, не дожив шесть дней до своего 100-летнего юбилея. О его смерти сообщила изданию TMZ дочь артиста Карен Нуссбаум.

Женщина рассказала, что отец умер в постели в субботу утром в Чикаго. Она была рядом с ним. Актер ушел из по жизни по естественным причинам. Последний год он провел в хосписе.

Нуссбаум до последнего играл в кино и театре, не желая оставлять профессию. У него богатая фильмография. Он снимался в сериалах «Секретные материалы», «Уравнитель» и других, а самые его известные работы в - это Джентл Розенберг в «Люди в черном» и Боб Дриммер в картине «Роковое влечение».

Нуссбаум работал в качестве режиссера над фильмами «Куда ты делся, Джимми Стюарт?», а также появлялся во многих телевизионных рекламах.

Его актерская карьера началась в общественном театре в 1950-х годах, а в 60-х годах он был участником профессионального театрального сообщества в Чикаго. Здесь он познакомился с актером и кинорежиссером Дэвидом Мэметом, в пьесах которого потом не раз появился.

В последние годы актер сыграл в нескольких пьесах и считался легендой местной театральной сцены в Чи-Тауне.

Смертность Кино Голливуд Актеры
24 декабря 2023, 04:27
«Мучили боли». Елена Воробей рассказала о сложной операции дочери
РИА «Новости»
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Юмористка Елена Воробей рассказала о сложной  операции на позвоночнике, которую ее дочери Соне сделали в Германии. Личной историей она поделилась в шоу «Секрет на миллион».

Юмористка Елена Воробей рассказала о сложной операции на позвоночнике, которую ее дочери Соне сделали в Германии. Личной историей она поделилась в шоу « Секрет на миллион».

По словам артистки, у Сони с детства был сколиоз третьей степени. Но тогда врачи никак его особенно не лечили, лишь посоветовали носить корсет и заниматься плаванием. Но потом дочь Елены Воробей начали мучать боли в спине, и в 2018 году семья решилась на хирургическое вмешательство.

Операцию делали в Мюнхене, она длилась шесть часов. Девушке в позвоночник вставили 20 шурупов и две спицы. Лечение стоило более 50 тысяч евро.

В прошлом году Елена Воробей рассказала, что у молодости у нее были романтические отношения с Евгением Петросяном. Артистка призналась, что целовалась с юмористом.

В ноябре Елена Воробей рассказала, что похудела на 13 килограммов под наблюдением диетолога.

Германия Врачи Актеры
24 декабря 2023, 02:31
«Премии для лохов». Неприглашенная Волочкова — об откровенной вечеринке Ивлеевой
РИА «Новости»
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Балерина Анастасия Волочкова призналась, что ничего не знала про откровенную вечеринку блогеру Насти Ивлеевой. По ее словам, если бы она получила приглашение, то не пошла бы, так как на такие мероприятия приходят одни «лохи». Об этом она сообщила Пятому каналу.

«У меня каждый день после моей премьеры „Одержимость“, все остальные мероприятия вообще никак не занимают. У меня начались приглашения на разные премии и на разные события», - пояснила она.

Волочкова отметила, что она очень счастливый человек, поэтому ей безразлично, какая там вечеринка состоялась у Ивлеевой. И она рада, что не имеет никакого отношения к подобным «премиям для лохов». Помимо этого, она не хочет знать и даже видеть людей, которые посетили это скандальное мероприятие.

По словам балерины, она сейчас отдыхает дома, потому что может себе это позволить. Еще ее удивило, что кому-то интересно «вот это быдло».

Ранее Иван Охлобыстин раскритиковал звезд, засветившихся на «голой» вечеринке Ивлеевой. По мнению актера, никто из них не должен появиться на новогодних «голубых огоньках», потому что это будет говорить о неуважении к российским военным, участвующим в спецоперации. Солдаты на передовой уже восприняли откровенную вечеринку Ивлеевой как личное оскорбление.

Блогеры Анастасия Ивлеева Анастасия Волочкова
24 декабря 2023, 00:36
Матери Дмитрия Красилова стало плохо на похоронах сына
РИА «Новости»
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Матери актера и танцора Дмитрия Красилова стало плохо на похоронах сына. Об этом сообщило издание StarHit.

По данным журнала, убитая горем женщина едва не потеряла сознание, когда гроб с телом ее сына опускали в землю. На помощь ей пришла бригада медиков, дежуривших на похоронах.

Дмитрия Красилова похоронили в субботу, 23 декабря, на Старом кладбище в Заринске в Алтайском крае рядом с могилой его отца. Накануне прощание с шоуменом состоялось в Большом траурном зале Троекуровского кладбища Москвы. Траурную церемонию посетили многие знаменитости, в том числе, Стас Костюшкин, Елена Борщева, ST, Niletto и другие.

О смерти Красилова стало известно в понедельник, 18 декабря. Накануне артист почувствовал себя плохо и уехал с работы домой. После этого он перестал выходить на связь и не открывал дверь квартиры. МЧС ворвались в жилье танцора и обнаружили его тело без признаков жизни. Актеру было 29 лет.

Дмитрий Красилов прославился после съемок в клипе на песню UNO группы Little Big. Обаятельный и неформатный танцор получил в народе прозвище Пухляш.

Музыка Актеры Москва 2023
23 декабря 2023, 22:00
Писатель Гараев рассказал о своем заработке после выхода «Слово пацана»
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Автор книги «Слово пацана» Роберт Гараев заявил, что после выхода одноименного сериала больших сумм не заработал. Писателю даже приходилось просить деньги на сигареты у подписчиков, сообщило издание 116.Ru.

Книгу впервые выпустили в 2020 году. Общий тираж с учетом допечатки составил 12,5 тысячи экземпляров. За три года Гараев заработал, чуть «больше миллиона».

«Прямые роялти с продаж - копеечки, аванс - это да. Но я там кое-какие права продавал, это уже более ощутимо. И вот сейчас заказы с продаж будут уже каким-то образом ощущаться. А так даже иногда стрелял денег через Instagram* на сигареты», - сказал Гараев.

По словам писателя, сейчас издательство планирует переиздать «Слово пацана». От предзаказа книги «цифры уже более интереснее», пояснил он.

Ранее сценарист Андрей Золотарев в интервью «360» заявил, что успех сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал неожиданностью для его создателей.

*Соцсеть Instagram принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

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