Умер звезда фильма «Люди в черном» Майк Нуссбаум

Женщина рассказала, что отец умер в постели в субботу утром в Чикаго. Она была рядом с ним. Актер ушел из по жизни по естественным причинам. Последний год он провел в хосписе.

Нуссбаум до последнего играл в кино и театре, не желая оставлять профессию. У него богатая фильмография. Он снимался в сериалах «Секретные материалы», «Уравнитель» и других, а самые его известные работы в - это Джентл Розенберг в «Люди в черном» и Боб Дриммер в картине «Роковое влечение».

Нуссбаум работал в качестве режиссера над фильмами «Куда ты делся, Джимми Стюарт?», а также появлялся во многих телевизионных рекламах.

Его актерская карьера началась в общественном театре в 1950-х годах, а в 60-х годах он был участником профессионального театрального сообщества в Чикаго. Здесь он познакомился с актером и кинорежиссером Дэвидом Мэметом, в пьесах которого потом не раз появился.

В последние годы актер сыграл в нескольких пьесах и считался легендой местной театральной сцены в Чи-Тауне.