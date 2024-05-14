14 мая 2024, 12:32

Умер звезда эротических хорроров Марк Дэймон

Global Look Press
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В Лос-Анджелесе ушел из жизни звезда эротических хорроров Марк Дэймон (настоящее имя — Алан Харрис). Актер умер 12 мая на 92-м году жизни, сообщило издание Deadline.

В Лос-Анджелесе ушел из жизни звезда эротических хорроров Марк Дэймон (настоящее имя - Алан Харрис). Актер умер 12 мая на 92-м году жизни, сообщило издание Deadline.

Лауреат «Золотого глобуса», Дэймон был актером, продюсером и сценаристом. Он снимался в европейских хоррор-фильмах с элементами эротики и принял участие в ряде культовых картин.

Артист начал свою карьеру в Голливуде в 1956 году. В его фильмографии - классический сериал 1950-х «Зорро», а также ленты «Дом Ашеров» режиссера Роджера Кормана, «Смерть не считает доллары», «Львы Санкт-Петербурга» и многие другие.

Кроме того, Дэймон был одним из основателей Альянса независимого кино и телевидения.

Алан Харрис родился в 1933 году в Чикаго. Был женат на актрисах Барбаре Фрей и Маргарет Марков. У него родилось двое детей - Джонатан и Алексис Дэймон.

Причина смерти артиста не уточняется.

Кино Актеры
14 мая 2024, 12:38
«Скоро мы с вами увидимся». Куклачев записал видеообращение после выписки из больницы
Телеканал «360»
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Легендарный дрессировщик кошек Юрий Куклачев записал видео для 360.ru, в котором обратился к своим поклонникам. Артист поблагодарил всех неравнодушных за слова поддержки и рассказал, что хорошо себя чувствует.

Куклачев снялся на фоне подмосковного санатория. Дрессировщик сообщил о своем самочувствии и пригласил взрослых и юных зрителей посетить его шоу в Театре кошек.

«Дорогие друзья, спасибо за поддержку! Я поправился и сейчас нахожусь в санатории. Скоро мы с вами увидимся в Театре кошек, до встречи!» - отметил Куклачев.

Ранее народный артист РСФСР попал в больницу после юбилейного концерта в «Вегас Холле». Дрессировщику провели операцию, за его состоянием некоторое время наблюдали врачи. Недавно Куклачева выписали из московской больницы, после чего он начал проходить курс реабилитации в Дубне. Сын артиста рассказал, что его отец скоро вернется к работе и расскажет, как его «вытаскивали с того света».

Больницы Концерты Дубна Врачи Театры
14 мая 2024, 12:06
Оскандалившийся на «голой» вечеринке рэпер Vacio сбежал из России
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Рэпер Vacio, прославившийся благодаря экстравагантному костюму на «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, сбежал из России в США после получения повестки в военкомат. Об отъезде музыканта сообщило издание StarHit.

Артист получил повестку еще в январе. Он должен был отправиться служить на днях, однако не явился в военкомат.

«У него была повестка на 13 мая», - уточнил источник StarHit.

Оказалось, что музыкант отбыл за рубеж, в Америку. Однако его адвокат Роман Попов отказался подтвердить данные о местонахождении артиста.

«Мне он такую информацию не предоставлял. Мне ничего об этом неизвестно», - заявил юрист.

После «голой» вечеринки рэпера арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство, а также оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*. Позднее его снова посадили на 10 суток, на этот раз за неповиновение правоохранителям. После освобождения из-под ареста музыкант встал на воинский учет и прошел медкомиссию.

* Движение ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

Музыка Аресты Шоу-бизнес
14 мая 2024, 11:43
Кендалл Дженнер снялась в откровенной фотосессии
Global Look Press
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Модель и звезда реалити Кендалл Дженнер приняла участие в откровенной фотосессии для маркета FWRD. Снимки появились на сайте магазина.

В серии снимков 28-летняя модель продемонстрировала свою стройную фигуру. Она позировала в синем бикини с абстрактным узором и изящными шнурками на боках.

Она также появилась в кадре в однотонных купальниках зеленого оттенка и с красно-белым анималистичным принтом.

Ранее певица Вера Брежнева поразила подписчиков кадрами с откровенной фотосессии. Артистка выбрала для съемок в фотостудии свободные джинсы, белую майку и джинсовую куртку, однако после избавилась от части одежды. Она снялась в одних джинсах, прикрыв грудь руками.

Одежда Модели
14 мая 2024, 11:16
Орбакайте решила помочь внуку Пугачевой собрать полный зал
Global Look Press
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Певица Кристина Орбакайте решила поддержать своего сына и внука Аллы Пугачевой, Никиту Преснякова. В своем аккаунте в социальных сетях она сделала ему рекламу и рассказала о специальных скидках на билеты на его предстоящие концерты.

По данным « Комсомольской правды », билеты на концерты Преснякова раскупают неохотно. Предстоящие гастроли по Америке под угрозой отмены. В связи с этим музыкант объявил о распродаже - стоимость билетов снизили на 20%.

Мать артиста призвала на помощь своих поклонников и тоже рассказала о скидке.

«Действует всего три дня», - отметила она.

Недавно артист упомянул о своем последнем успешном выступлении в Лос-Анджелесе. Он анонсировал концерт в Сан-Франциско и свой первый гастрольный тур по Соединенным Штатам. Однако продюсер Евгений Бабичев усомнился , что карьера певца в США будет успешной.

США Концерты Музыка Алла Пугачева Шоу-бизнес

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