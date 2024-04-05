05 апреля 2024, 11:32

Умер звезда «Доктора Кто» и «Последнего королевства» Адриан Шиллер

Global Look Press
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Английский актер Адриан Шиллер, известный благодаря проектам «Доктор Кто», «Отец Браун», «Последнее королевство» и «Виктория», скончался на 61-м году жизни. Об этом сообщило издание TMZ.

Артист скончался в своем доме 3 апреля. Причина смерти актера неизвестна. Представители Шиллера из Scott Marshall Partners отметили, что его кончина стала «непредвиденной и неожиданной».

«Он умер слишком рано, и мы, его семья и близкие друзья опустошены этой утратой», - добавили в Scott Marshall Partners.

Адриан Шиллер родился в 1964 году в Лондоне и начал свою актерскую карьеру в 1990-х. За годы работы в кино он исполнил более 85 ролей. Он запомнился зрителям по проектам «Доктор Кто», «Компьютерщики», «Опочтарение» по мотивам произведений Пратчетта, «Толкин», «Последнее королевство» и многим другим.

Кино Актеры
05 апреля 2024, 10:37
Звезда «Реальных пацанов» стал отцом во второй раз
РИА «Новости»
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У пермского актера Владимира Селиванова родился сын. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсетях, добавив к записи снимок из роддома.

«Добро пожаловать в этот мир, Селиванов Кирилл Владимирович. <…> Восстанавливаем силы и наслаждаемся неповторимым моментом. Позже вернемся к вам с рассказом про роды», - отметил он.

Малыш появился на свет весом 3240 грамм и ростом 52 сантиметра. Теперь в семье артиста - шестеро человек.

Селиванов воспитывает дочь Еву от своей первой супруги Виктории Маркиной. Еще до официального развода он начал отношения с блогершей Александрой Калмыковой. В октябре стало известно о том, что пара также ожидает ребенка. У Калмыковой есть двое детей от предыдущего брака.

Недавно 37-летний актер Роберт Паттинсон впервые стал отцом. Его заметили во время прогулки с новорожденным в парке в Лос-Анжелесе.

Дети Семья Актеры
05 апреля 2024, 05:45
«Забыли друг друга». Сябитова рассказала, почему не считает Гузееву подругой
РИА «Новости»
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Главная российская сваха  Роза Сябитова заявила, что актриса Лариса Гузеева для нее скорее приятельница, чем подруга. Об этом она рассказала в беседе с Teleprogramma.pro.

По словам Сябитовой, Гузеева еще в начале съемок программы «Давай поженимся!» рекомендовала всем ведущим не поддерживать дружеские отношения вне камер. Такая позиция помогла выстроить крепкий рабочий контакт друг с другом.

«Мы все несем в программу: нашу любовь, эмоции, а когда она закончилась, мы вышли и забыли друг друга!» - призналась сваха.

Она отметила, что благодаря этому принципу программа остается привлекательной для зрителей уже много лет. Ведущие не ссорятся и вместе делают интересный контент. Однако участники передачи всегда помогают друг другу.

«Если я вижу, что Лариса уставшая приехала со съемок, я возьму большую часть ведения программы на себя. Она поступает также по отношению ко мне», - рассказала Сябитова.

Ранее стало известно, что Гузеева решила создать бренд под своим именем. Она подала заявление в Роспатент.

Телевидение
05 апреля 2024, 05:39
«Надо дожить эту дурацкую жизнь». Звезда 90-х Профессор Лебединский попросил у поклонников денег
Freepik
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Музыкант Профессор Лебединский переехал в США в начале 2010-х, позже по политическим мотивам он разорвал связи с родиной. Недавно исполнитель хита «Я убью тебя, лодочник» вышел на связь с поклонниками и попросил денег на жизнь, сообщило издание StarHit.

Профессор Лебединский сильно изменился, он серьезно болен: страдает от панических атак и депрессии. Недавно исполнитель снова вышел на связь с российскими поклонниками и попросил денег. Он отметил, что в прошлом месяце ему прислали денег ровно столько, чтобы оплатить счет за электричество и интернет.

«Я даже не делаю себе зубы, которые давно разваливаются. В конце каждого месяца буду напоминать вам о том, что мне как-то надо дожить эту дурацкую жизнь. Если вам все равно, ну и ладно. Я могу пойти под мост к бомжам», - заявил музыкант.

Однако не все подписчики верят в бедственное положение музыканта. Внимательные читатели заметили, что дома у Лебединского - дорогостоящий синтезатор. А недавно певец вышел в эфир из салона дорогого авто.

США Интернет Электричество Болезни Музыка Деньги Депрессия
04 апреля 2024, 22:39
«Моя мечта сбылась». Леонтьев рассказал, чем планирует заниматься на пенсии
РИА «Новости»
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Народный артист России Валерий Леонтьев заявил, что после ухода со сцены будет отдыхать и «лежать на диване». Об этом сообщил «Пятый канал».

«Моя мечта сбылась давняя: полежать на диване. <…> Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости», - подчеркнул артист после прилета из Майами в Москву в день своего 75-летнего юбилея.

Певец Филипп Киркоров прокомментировал сообщения об уходе со сцены Валерия Леонтьева. Он выразил уверенность, что артист обязательно вернется к выступлениям перед поклонниками. По его мнению, Леонтьев находится в прекрасной форме и является «мастером экстра класса».

Ранее певец Лев Лещенко также заявил, что задумался о завершении карьеры. Артист признался, что сольные концерты стали даваться ему с трудом.

Народный артист России Валерий Леонтьев заявил, что после ухода со сцены будет отдыхать и «лежать на диване». Об этом сообщил «Пятый канал ».

Отдых Концерты Музыка

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