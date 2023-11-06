06 ноября 2023, 01:10

Умер знаменитый искусствовед Аркадий Ипполитов

Википедия
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Известный искусствовед Аркадий Ипполитов скончался в возрасте 65 лет. Об этом сообщила газета The Art Newspaper Russia в Telegram-канале.

«Печальная новость из Петербурга. Умер Аркадий Ипполитов, блестящий искусствовед, куратор, писатель, знаток и певец Италии, лауреат премии The Art Newspaper Russia за книгу „Просто Рим“», - сказано в публикации.

Аркадий Ипполитов появился на свет 26 марта 1958 года в Ленинграде. В 1978 году устроился в Эрмитаж, работал хранителем кабинета итальянской гравюры. Искусствовед написал сотни научных публикаций, его статьи печатали в разных изданиях.

Специализация Ипполитова основывалась на итальянской живописи. Он вел в Европейском университете историю искусства, был куратором и организатором большого количества выставок в России и за границей.

Санкт-Петербург Выставки
05 ноября 2023, 17:43
«Бред воспаленного сознания». Вован и Лексус назвали фейком свое участие «обыске» у Цыгановых
YouTube
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Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) не подтвердили информацию о своем участии в розыгрыше с «обысками» у семьи Цыгановых. Об этом они заявили в своем Telegram-канале.

«Сообщения в СМИ о том, что мы стоим за историей об „обысках“ в доме Виктории и Вадима Цыгановых, являются бредом воспаленного сознания», - сообщили пранкеры.

По словам Вована и Лексуса, Вадим Цыганов благодарил их за разговор с премьером Италии Джорджей Мелони, который вызвал большой шум в прессе. Они назвали «бредовой новостью» историю с розыгрышем Цыгановых и признались, что в качестве помощи могут только вызвать супружеской чете психиатров.

«Все, чем можем помочь этому достопочтенному семейству - лишь вызвать неотложную психиатрическую помощь, если те нас попросят», - подчеркнули пранкеры.

Ранее певица Виктория Цыганова назвала розыгрышем свой пост о «обысках» в ее доме якобы из-за журналистки Ксении Собчак. Ее муж отметил, что участники пранка хорошо сыграли свои роли.

Музыка Пранкеры Вован и Лексус
05 ноября 2023, 16:39
«Обыск» в доме Цыгановых оказался розыгрышем
РИА «Новости»
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Информация об обысках в доме семьи Цыгановых оказалась розыгрышем, в котором участвовал пранкер Лексус (настоящее имя — Алексей Столяров). Об этом заявила исполнительница Виктория Цыганова в своем Telegram-канале.

«Обыски прошли. Русская классика с нами: Lexus, Квачков, Прилепин. Открываем ботоферму по разводу рептилоидов, присоединяйтесь!» - написала она.

Певица прикрепила к посту видео, в котором ее супруг Вадим Цыганов поблагодарил Лексуса за розыгрыш. По его мнению, они хорошо сыграли в этом сюрпризе.

«Ваша команда работает на пять с плюсом», - похвалил пранкера Цыганов.

Ранее супруг эстрадной исполнительницы опубликовал в ее официальном Telegram-канале странный пост об обысках в доме. Он сообщил, что не может ничего говорить, но сделает несколько звонков. Цыганов также заявил, что обыски якобы начались из-за журналистки Ксении Собчак, которая «настучала» на его семью.

Правоохранители опровергли факт обыска в квартире. Адвокат семьи Цыгановых Любовь Дручинина не смогла дозвониться до своих клиентов.

Информация об обысках в доме семьи Цыгановых оказалась розыгрышем, в котором участвовал пранкер Лексус (настоящее имя - Алексей Столяров). Об этом заявила исполнительница Виктория Цыганова в своем Telegram-канале.

Музыка Пранкеры Вован и Лексус
05 ноября 2023, 15:28
Отель Софии Ротару в центре Ялты национализируют и продадут на торгах — СМИ
РИА «Новости»
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Певица София Ротару может лишиться своего отеля в России. Недвижимость в центре Ялты могут национализировать и выставить на торги, как было с крымской квартирой Зеленских. Об этом написал Telegram-канал Mash.

«Владелица в курсе, и хочет успеть его продать - снижая ценник и обзванивая тех, кто интересовался покупкой ранее», - уточнили журналисты.

«Вилла София» - уютный клубный отель на набережной Ялты. Постояльцев в нем не принимают с 2019 года якобы из-за того, что гостиница закрыта на реновацию. На самом деле, указал Mash, проблемы с документами: отель числится пятиэтажным сараем с цоколем площадью 10,2 гектара.

Все это время гостиницу можно было купить, но цена была непомерно завышена - 25 миллионов евро. Риелторы рассказали Telegram-каналу, что певица не хотела расставаться со своим имуществом.

Ранее квартиру семьи президента Украины Владимира Зеленского в поселке Ливадия продали за 44,3 миллиона рублей. Начальная стоимость жилья на торгах составила 24,6 миллиона рублей. Власти Крыма собираются передать выручку с продажи национализированной недвижимости на поддержку участников спецоперации и их семей.

Россия Музыка Недвижимость
05 ноября 2023, 15:08
Пугачева вновь покинула Россию
РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева проигнорировала прощание с дирижером Юрием Темиркановым и уехала в Латвию. СМИ сообщили, что она снова покинула Россию сегодня, 5 ноября.

«В Петербурге заканчивается прощание с Юрием Темиркановым. <…> Ждали и Аллу Пугачеву, но она уже в Латвии», - написал «Царьград».

До этого распространялась информация о том, что Алла Пугачева приехала в Россию якобы именно для того, чтобы проводить известного дирижера в последний путь. Однако среди собравшихся в большом зале филармонии певицы не было. Впрочем, были и другие версии причин ее возвращения. Кто-то предполагал, что Примадонна прибыла ненадолго по делам, кто-то - что она приехала навсегда и разводится с мужем, шоуменом Максимом Галкиным*.

Однако, судя по всему, супруги не планируют расставаться. Сегодня Галкин* опубликовал в соцсети фото с женой из Латвии , отметив, что в Сигулде солнечное воскресенье. СМИ не исключили, что Пугачева действительно собиралась на похороны Темирканова, но изменила планы после того, как ее призвали наказать за оскорбление россиян и слова о солидарности с антироссийски настроенным мужем-иноагентом.

* Максим Галкин - физическое лицо, признанное в России иностранным агентом.

Латвия Алла Пугачева

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