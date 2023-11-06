Умер знаменитый искусствовед Аркадий Ипполитов
Известный искусствовед Аркадий Ипполитов скончался в возрасте 65 лет. Об этом сообщила газета The Art Newspaper Russia в Telegram-канале.
«Печальная новость из Петербурга. Умер Аркадий Ипполитов, блестящий искусствовед, куратор, писатель, знаток и певец Италии, лауреат премии The Art Newspaper Russia за книгу „Просто Рим“», - сказано в публикации.
Аркадий Ипполитов появился на свет 26 марта 1958 года в Ленинграде. В 1978 году устроился в Эрмитаж, работал хранителем кабинета итальянской гравюры. Искусствовед написал сотни научных публикаций, его статьи печатали в разных изданиях.
Специализация Ипполитова основывалась на итальянской живописи. Он вел в Европейском университете историю искусства, был куратором и организатором большого количества выставок в России и за границей.