Умер знаменитый искусствовед Аркадий Ипполитов

«Бред воспаленного сознания». Вован и Лексус назвали фейком свое участие «обыске» у Цыгановых

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) не подтвердили информацию о своем участии в розыгрыше с «обысками» у семьи Цыгановых. Об этом они заявили в своем Telegram-канале.

«Сообщения в СМИ о том, что мы стоим за историей об „обысках“ в доме Виктории и Вадима Цыгановых, являются бредом воспаленного сознания», - сообщили пранкеры.

По словам Вована и Лексуса, Вадим Цыганов благодарил их за разговор с премьером Италии Джорджей Мелони, который вызвал большой шум в прессе. Они назвали «бредовой новостью» историю с розыгрышем Цыгановых и признались, что в качестве помощи могут только вызвать супружеской чете психиатров.

«Все, чем можем помочь этому достопочтенному семейству - лишь вызвать неотложную психиатрическую помощь, если те нас попросят», - подчеркнули пранкеры.

Ранее певица Виктория Цыганова назвала розыгрышем свой пост о «обысках» в ее доме якобы из-за журналистки Ксении Собчак. Ее муж отметил, что участники пранка хорошо сыграли свои роли.