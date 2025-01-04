Умер заслуженный артист России Александр Зотов

«Его внезапный уход - огромная потеря для нас. Александр Борисович был активно занят в текущем репертуаре, играл центральные роли в нескольких спектаклях. Выражаем искренние соболезнования близким, друзьям и коллегам», - написали в театре, которому артист посвятил несколько лет жизни.

Зотов родился и вырос в Москве, закончил ГИТИС по специальности «Драматический актер театра и кино». Он стоял у истоков создания театра «Около дома Станиславского», который знаменит не только в России, но и среди зарубежной публики.

Помимо театральных работ, Зотов участвовал в кинопроектах и телесериалах. Массовому зрителю он запомнился ролями в сериалах «Гибель империи», «Московские сумерки», «Чемпионы».