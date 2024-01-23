Умер вокалист группы Markscheider Kunst Сергей Ефременко

«Перестаю понимать, что происходит. Умер Ефр. Такого не может быть. Такого не бывает. Только в дурном сне», - написал он.

Markscheider Kunst образовали в 1992 году в Петербурге. Сначала музыкальный состав выступал с песнями в стиле рокабилли, потом в его репертуаре начали появляться треки с элементами блюза. Позже артисты пели латино, ямайские и этнические мотивы.

По мнению поклонников, Markscheider Kunst были одними из первых, кто исполнял на российской рок-сцене композиции в стиле ска, афробит и сальса. Песни группы звучали в фильмах «Кислород», «Любовь в большом городе - 2», «Питер FM» и других.