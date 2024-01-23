23 января 2024, 01:20

Умер вокалист группы Markscheider Kunst Сергей Ефременко

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Гитарист, певец и автор текстов композиций музыкальной группы Marksheider Kunst Сергей Ефременко (известный под псевдонимом Ефр) скончался в Санкт-Петербурге на 52-м году жизни. Об этом рассказал редактор сайта «Культура Петербурга» Кирилл Рейн в Telegram-канале.

«Перестаю понимать, что происходит. Умер Ефр. Такого не может быть. Такого не бывает. Только в дурном сне», - написал он.

Markscheider Kunst образовали в 1992 году в Петербурге. Сначала музыкальный состав выступал с песнями в стиле рокабилли, потом в его репертуаре начали появляться треки с элементами блюза. Позже артисты пели латино, ямайские и этнические мотивы.

По мнению поклонников, Markscheider Kunst были одними из первых, кто исполнял на российской рок-сцене композиции в стиле ска, афробит и сальса. Песни группы звучали в фильмах «Кислород», «Любовь в большом городе - 2», «Питер FM» и других.

Санкт-Петербург Песни Россия
23 января 2024, 00:40
Полина Гагарина показала полуобнаженные снимки с отпуска на Мальдивах
РИА «Новости»
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Певица Полина Гагарина опубликовала откровенные фото с отпуска на Мальдивах. Звезда разместила их в Instagram*.

На кадрах вокалистка стоит на фоне моря в красном раздельном купальнике, который состоял из плавок с низкой посадкой и бюстгальтера без бретелей. Поверх пляжного наряда блондинка повязала парео с черно-белым узором.

«Золотой час», - подписала фотографии певица.

Ранее стало известно, что Полина Гагарина покинула студию шоу «Голос» из-за поведения одной из участниц проекта. Девушка исполнила композицию звезды «Спектакль окончен», после чего к ней повернулись судьи Владимир Пресняков и сама артистка. Звезда предложила участнице спеть с ней дуэтом. Когда они исполнили песню, то партнерша выбрала команду Владимира. Это ранило Гагарину, потому что подобные ситуации происходили с ней постоянно.

*Соцсеть запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Фото Отпуск Соцсети Россия
22 января 2024, 22:30
Будет как все. Блиновскую после суда отправили в СИЗО-6
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Автора «Марафона желаний» блогера Елену Блиновскую после заседания Замоскворецкого суда отправили в СИЗО-6. Об этом в Telegram-канале сообщила прокуратура Москвы.

«В судебном заседании установлено, что обвиняемая нарушила ранее избранную ей меру пресечения. <…> После решения суда об изменении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу обвиняемая Елена Блиновская помещена в СИЗО-6», - говорится в сообщении прокуратуры.

Telegram-канал Shot сообщил, что Блиновской не выделили спецтранспорт, поэтому автозак проехал по Москве и собрал других арестованных девушек из судов и отделений полиции. В СИЗО «королева марафонов» будет сидеть на общих условиях - мыть полы в камере, туалете и питаться наравне с другими сокамерницами.

Замоскворецкий суд изменил меру пресечения Блиновской на заключение под стражу до 26 апреля 2024 года. В СК блогеру также предъявили новые обвинения по статье «Неправомерный оборот средств платежей», ей грозит до 16 лет лишения свободы.

Суд Блогеры Аресты Полиция Задержание блогера Елены Блиновской Москва
22 января 2024, 17:13
«Невинен в этой ситуации». Джигурда появился перед журналистами в шубе и с деревянным посохом
РИА «Новости»
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Актер Никита Джигурда появился перед журналистами в необычном образе. Артист, недавно попавший в скандал из-за видео с Анастасией Волочковой, заявил, что ему не за что извиняться, сообщил Telegram-канал Shot.

Джигурда назвал себя гениальным артистом. Перед тем как войти в помещение, он спросил у журналистов, в ту ли дверь он зашел, в шуточной форме напомнив о ставшей крылатой фразе певца Филиппа Киркорова.

«В ту дверь зашел? Я не надевал водолазку и свитер, как вы понимаете, потому что свят и невинен в этой ситуации. И не у кого просить прощения», - рассказал актер.

В декабре Джигурда выразил желание записать песню и клип вместе с российскими фигуристками. По его словам, больше всего он бы хотел спеть с Алиной Загитовой, сообщил RT.

Ранее вокруг актера разгорелся скандал из распространившегося в Сети видео, на котором он обнимал и целовал балерину Анастасию Волочкову. Она назвала поведение Джигурды подлостью, после которой перестала считать его своим другом.

Скандалы Видео Актеры Анастасия Волочкова
22 января 2024, 16:27
«У меня бронхиолит». Актриса Талызина подтвердила свою госпитализацию
РИА «Новости»
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Актрису Валентину Талызину госпитализировали перед днем рождения — 22 января народной артистке РСФСР исполнилось 89 лет. В интервью «360» Талызина подтвердила, что действительно попала в больницу.

«Да, у меня болезнь называется бронхиолит. Я хорошо себя чувствую», - заявила она.

О прогнозах врачей актриса театра и кино ничего не сказала, но поблагодарила за звонок и беспокойство.

Год назад в СМИ появились слухи об обмороке артистки во время празднования 88-го дня рождения. Тогда Талызина опровергла новость о своей госпитализации. Актриса страдала от проблем с давлением, но к приезду скорой ей стало лучше.

Валентина Талызина снялась в более чем в 100 фильмах и телесериалах. Она играла в таких картинах как «Приморский бульвар», «После дождичка в четверг», «Ирония судьбы, или с легким паром!» Кроме того Талызина известна благодаря озвучиванию фильмов и мультфильмов, например, мамы Риммы в серии мультфильмов «Простоквашино».

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