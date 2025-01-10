10 января 2025, 21:18

Умер сыгравший в «Слове пацана» актер Михаил Левченко

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Актер Ярославского камерного театра Михаил Левченко скончался на 73-м году жизни. О смерти заслуженного актера России сообщили на странице театра в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы будем помнить его - громогласного, рыжеусого хулигана, джентльмена, человека чести, уникального актера, любимого партнера и настоящего друга!» - написали в некрологе.

В пресс-службе отметили, что многие приходили в Камерный театр «на Левченко», на сцене он воплощал яркие образы, зрителей восхищала его харизма. В числе его работ - эпизодическая роль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Эта роль стала одной из последних в его карьере.

Также сегодня стало известно о смерти народной артистки России Евгении Добровольской. В последний год актриса боролась с тяжелой болезнью.

Актер Ярославского камерного театра Михаил Левченко скончался на 73-м году жизни. О смерти заслуженного актера России сообщили на странице театра в социальной сети « ВКонтакте».

Сериалы Россия Театры Актеры
10 января 2025, 22:21
«Горько и печально». Актер Золотовицкий — о смерти Добровольской
РИА «Новости»
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Евгения Добровольская всегда была востребованной актрисой в театре и кино — в любом возрасте. Воспоминаниями о своей партнерше по работе поделился с 360.ru актер театра и кино, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

«Умерла Женя Добровольская, моя многолетняя партнерша в театре, в кино, в разных других проектах. Конечно, горько и печально. Прекрасная актриса. В разное время своего возраста была востребована», - сказал он.

Кроме этого, он назвал Добровольскую хорошей матерью.

«Прекрасная мать, четверо детей. Подняла всех на ноги. Ужасно грустно, что ее не стало. Царство ей небесное», - добавил Золотовицкий.

О смерти актрисы стало известно в пятницу, 10 января. Как рассказали в пресс-службе МХАТ, в последний год Евгения Добровольская боролась с тяжелой болезнью.

Дети Болезни Кино Театры Актеры
10 января 2025, 13:55
Михаила Боярского госпитализировали из-за проблем с сердцем
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Актера и певца Михаила Боярского госпитализировали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По данным журналистов, артист оказался в больнице из-за ишемической болезни сердца.

Осенью 2024 года 74-летний Боярский пережил сердечный приступ. В декабре его увезли в петербургскую больницу. Состояние пациента врачи оценили как средней тяжести. Его жена заявила, что привезла супруга на обследование.

Позже знаменитость прошел курс реабилитации, поэтапно вернулся к творчеству. Ранее стало известно, что он возобновил выступления по России. Как выяснили журналисты, за один концерт певец получает миллион рублей.

Санкт-Петербург Больницы Болезни Концерты Врачи Россия Михаил Боярский Артисты
10 января 2025, 11:51
Влад Бумага улетел в Лос-Анджелес после выступления на прямой линии Путина
РИА «Новости»
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Блогер-миллионник Влад А4 (известный под псевдонимом Влад Бумага) уехал из России в США. В своем Instagram* он опубликовал фото оттуда.

На снимке блогер показал апартаменты, в которых будет жить. Геолокацией на фотографии был Лос-Анджелес, где сейчас бушуют разрушительные лесные пожары. Цель отъезда Влад Бумага не уточнил.

До этого блогер задал вопрос президенту России Владимиру Путину во время прямой линии. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, обращение Влада А4 оказалось очень умным и солидным.

Также представитель Кремля ознакомился с контентом миллионника и признался, что не понял причин популярности блогера.

На прямой линии Влад Бумага спросил у Путина о замедлении видеохостинга YouTube в России. Президент заявил, что это решение связано не с властями РФ, а с действиями самой платформы. Также глава государства напомнил, что YouTube нарушил российское законодательство.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

США Пожары Дмитрий Песков Лесные пожары Блогеры Россия YouTube Калифорния Владимир Путин
09 января 2025, 13:43
Собчак устроила фотосессию в шапке с помпонами из страусиных перьев
РИА «Новости»
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Журналистка и телеведущая Ксения Собчак снялась в необычном костюме и шапке с помпонами из страусиных перьев. Фотографии она опубликовала в соцсети Instagram*.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Ведущая устроила фотосессию в сером жакете, розовой юбке-миди с перьями и лакированных сапогах на высоких каблуках. В качестве завершающего штриха в своем образе Собчак надела шапку итальянского бренда Prada. Также она сделала макияж с блестящими тенями и бордовой помадой.

«Есть вещи, мимо которых просто не можешь пройти, хотя понимаешь, что носить их тебе особо некуда», - написала журналистка.

За необычные фотографии ее раскритиковали в Сети. Некоторые пользователи оставили гневные комментарии, назвав Собчак «новогодней елкой» и «чудом в перьях».

«С жиру бесится. Когда уже возьмутся за нее», - отметил под постом один из комментаторов.

Ранее Собчак удивилась из-за реакции россиян на победу республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США. Она выразила мнение, что радоваться из-за этого неуместно.

Фото Ксения Собчак Instagram

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