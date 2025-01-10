Умер сыгравший в «Слове пацана» актер Михаил Левченко

«Мы будем помнить его - громогласного, рыжеусого хулигана, джентльмена, человека чести, уникального актера, любимого партнера и настоящего друга!» - написали в некрологе.

В пресс-службе отметили, что многие приходили в Камерный театр «на Левченко», на сцене он воплощал яркие образы, зрителей восхищала его харизма. В числе его работ - эпизодическая роль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Эта роль стала одной из последних в его карьере.

Также сегодня стало известно о смерти народной артистки России Евгении Добровольской. В последний год актриса боролась с тяжелой болезнью.

Актер Ярославского камерного театра Михаил Левченко скончался на 73-м году жизни. О смерти заслуженного актера России сообщили на странице театра в социальной сети « ВКонтакте».