Умер сыгравший в 170 фильмах скандальный актер Сезар Перейу

Бразильский актер и продюсер Сезар Перейу (настоящее имя - Паулу Сезар де Кампос Велью), сыгравший в 170 фильмах, скончался в больнице на 84-м году жизни. Об этом сообщили портал G1.

Артист ушел из жизни в воскресенье, 12 мая, в госпитале Рио-де-Жанейро. Ему диагностировали заболевание печени.

Перейу появился на свет в 1940-м. Актер театра и кино, сценарист и продюсер был также известен как ярый атеист и коммунист.

Он впервые вышел на сцену в 1956 году. В течение своей долгой карьеры Перейу участвовал в съемках 170 фильмов и сериалов. Среди самых известных его работ можно назвать «Голубую кровь», «Лицо в мусоре», «Дама в автобусе», «Мальчик в кедах» и другие.

За плечами звезды было три брака, в том числе он был женат на актрисах Нейле Товарес и Сисе Гимарайнш. Однако в конце жизни артист был разведен.