Умер сыгравший более 150 ролей актер Гжегож Минкевич

Причины смерти актера не называются. Актера похоронят во вторник, 16 апреля, сообщила «Российская газета» со ссылкой на польские СМИ.

Минкевич появился на свет в 1945 году. Образование он получил в Государственном театральном училище в Варшаве, а в 1967 году уже дебютировал на сцене как профессионал.

Также он снимался в кино. Так, ему достались роли в фильмах «Банда», «Мир ужаса», «Кентервильское привидение» и «Алхимик».

Минкевич выходил на сцену в пяти театрах. Впервые он появился на подмостках в театре имени Яна Кохановского в Ополе, затем –имени Богуславского в Калише. В 70-х годах играл в театре имени В. Хожицы в Торуни, а также в театрах имени Остервы в Гожуве и «Выбжеже» в Гданьске.

Коллеги уже выразили соболезнования родным и близким актера.