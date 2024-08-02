02 августа 2024, 00:21

Умер сыгравший 150 ролей актер Абдуллах Габибов

Freepik
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Актер Лезгинского театра, народный артист Дагестана и заслуженный артист России Абдуллах Габибоб умер на 76-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры республики во «ВКонтакте».

В сообщении отметили, что артист сыграл свыше 150 ролей в пьесах русской классической, современной и зарубежной классики, а также дагестанской драматургии.

Габибов участвовал в постановках «Каменный гость», «Король Лир» и других. Коллеги артиста добавили, что сыгранные им роли отличались правдивостью и убедительностью.

В 2005 году Абдуллаху Габибову присвоили звание заслуженного артиста РФ. А в 2019 году ему вручили медаль «За трудовую доблесть». Также творческий путь артиста отмечен другими многочисленными наградами и дипломами.

Абдуллах Габибов родом из села Чахчах Магарамкентского района. После школы он поступил в Дербентское республиканское культпросветучилище. С 1967 года актер служил в Лезгинском театре.

Дагестан Актеры
01 августа 2024, 23:12
«Врачи борются с инфекцией». Адвокат Эдварда Била рассказал о состоянии блогера
РИА «Новости»
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Арестованного блогера Эдварда Била экстренно перевезли из спецприемника с подозрением на заражение крови в одну из больниц Москвы. Адвокат пранкера Хамзат Шаро в беседе с 360.ru заявил, что сейчас врачи борются с инфекцией и предпринимают все возможное, чтобы сохранить ногу.

По словам адвоката, в конце весны у Била был открытый перелом ноги, поэтому ему нужно было проходить в течение долгого времени профилактическое лечение. В условиях содержания в спецприемнике это было невозможно.

«Он должен был проходить длительную реабилитацию, в ходе которой он ежедневно должен был обращаться к хирургу, чтобы его осматривали и в случае необходимости перебинтовывали», - объяснил Шаро.

На заседании по делу об административном правонарушении адвокат Била просил судью учитывать при вынесении решения состояние здоровья своего подзащитного. Шаро предоставил подтверждающие документы, в том числе об открытом переломе и пересадке кожи.

Собеседник 360.ru также отметил, что просил суд не назначать Билу административный арест. Сейчас врачи пока не дают конкретную информацию по состоянию здоровья блогера. Шаро выразил надежду, что его подзащитный поправится, и с ногой будет все хорошо.

Ранее Никулинский районный суд отправил Эдварда Била под административный арест еще на 14 суток после массовой драки в общественном месте. Накануне стало известно, что пранкеру грозит ампутация левой ноги.

Суд Адвокаты Блогеры Эдвард Бил
01 августа 2024, 22:12
Актрису Бабенко лишили прав за вождение в пьяном виде
РИА «Новости»
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Измайловский суд оштрафовал актрису Алену Бабенко. Также ее лишили на 1,5 года водительских прав из-за отказа пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Назначили административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год и шесть месяцев», - отметили в сообщении.

Актрису признали виновной по статье КоАП РФ о невыполнении требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Теперь актриса не сможет управлять автомобилем из-за лишения водительских прав.

Ранее Алена Бабенко рассказала о своем отношении к работе, к браку и к противоположному полу. По ее словам, мужчин, которые умеют интересоваться женщинами, осталось не много.

Штрафы Суд Актеры Москва
01 августа 2024, 21:33
Умер гитарист рок-групп «СерьГи» и Mordor Сергей Левитин
Freepik
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Гитарист рок-групп «СерьГа» и Mordor Сергей Левитин скончался на 63-м году жизни. Об этом сообщил музыкант Игорь Сукачев в своем Telegram-канале.

«Сергей стоял у истоков групп „Серьга“ и Mordor, был гитаристом „Ва-банка“ и саунд-продюсером альбомов „Алисы“. Светлая память», - написал Сукачев.

Причина и обстоятельства смерти Левитина не раскрываются. Также пока нет информации о дате, времени и месте прощания с музыкантом.

Авторству Левитина принадлежат такие песни, как «Стерва личная жизнь», «Озеро», «Теплей» и другие.

Представители группы Mordor в соцсети «ВКонтакте» написали, что смерть их коллеги - это страшное горе. Из жизни ушел их друг и соратник, «музыкальное сердце» группы.

Смертность Песни Россия Музыка
01 августа 2024, 15:10
Волочкова продала 22 квартиры, чтобы вернуть долг бывшему
Global Look Press
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Балерина Анастасия Волочкова продала 22 квартиры, чтобы рассчитаться с бывшим мужем, бизнесменом Игорем Вдовиным. Об этом она рассказал изданию «Комсомольская правда».

«Я отдала бывшему все свои деньги - 3,5 миллиона долларов. Пришлось забирать их из банка, теряя все накопленные проценты, так как деньги были размещены на депозитах», - поделилась танцовщица.

По ее словам, бизнесмен взял их для своего строительного бизнеса и пообещал ей вернуть деньги с процентами через год. Волочкова так и не получила средства назад, поэтому попросила от Вдовина расписку. Спустя еще несколько лет он и вовсе заявил ей, что ничего не должен.

«Я подавала иски в суд, пыталась вернуть сбережения, но каждый раз Вдовин умолял их забрать. Я шла у него на поводу, ведь он отец моей единственной дочери, и отзывала иски», - призналась балерина.

В итоге бизнесмен передал ей в собственность 22 недостроенные квартиры. Стройка началась в 2009 году, и только спустя 10 лет дом сдали.

Волочкова добавила, что деньги ей вернуть так и не удалось. После продажи квартир у нее получилась сумма в три раза меньше выданной бизнесмену.

Ранее Волочкова выступила с благотворительным театрализованным шоу в Солнечногорске. Мероприятие организовали для сбора финансовой помощи для военнослужащих специальной военной операции.

Балерина Анастасия Волочкова продала 22 квартиры, чтобы рассчитаться с бывшим мужем, бизнесменом Игорем Вдовиным. Об этом она рассказал изданию « Комсомольская правда ».

Долги Бизнес Деньги Анастасия Волочкова Квартиры

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