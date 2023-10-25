Умер советский актер Владимир Шныпарь

Актер умер 18 октября в немецком городе Аугсбурге. Причина его смерти пока не раскрывается.

За годы своей жизни Шныпарь успел снять в большом количестве различных лент. Наибольшую известность ему принесла работа в одной из первых советских картин про популярного детектива - «Его величество Шерлок Холмс». Фильм выпустили на экраны в 1968 году. Еще в фильмографии Шныпаря такие ленты, как «Преступление со многими неизвестными», «Приглашение к танцу», «Такая она игра» и многие другие.

Также актер был артистом дубляжа. Он озвучивал героев в «Терминаторе», «Короле джунглей» и «Вороне». Как режиссер Шныпарь снял фильмы «Лошадка, везущая хворосту воз» и «Все хорошо».