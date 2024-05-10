10 мая 2024, 02:24

Умер советский актер Эвальд Аавик из «Кремлевских курантов»

РИА «Новости»
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Советский и эстонский актер Эвалд Аавик, сыгравший старшего инженера Забелина в картине «Кремлевские куранты», скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила пресс-служба Тартуского Нового театра в Эстонии.

Причины смерти актера не назвали.

Аавик снимался в таких жанрах, как драма, история и короткометражка. Всего в его фильмографии 15 работ.

Он снялся в таких фильмах, как «Люди в солдатских шинелях», историческая драма «Скорпион», «Гнездо на ветру», «Кремлевские куранты», «Слеза Князя тьмы» и «Каникулы в Вигала».

Впервые на экране Аавик появился в 1968 году. В период с 1966 по 1985 он служил актером в театре «Ванемуйне». Потом работал в театре «Угала» в Вильянди. С 1991 до 1994 году - в Таллинском городском театре.

На его счету приз международного кинофестиваля «Киношок» в Анапе, где его отметили за лучшую мужскую роль в фильме «Георгики», а также призы международных кинофестивалей во французском Руане и Минске.

В 1982 году Аавик удостоился звания заслуженного артиста Эстонской ССР.

Смертность СССР Кино Фильмы Актеры
10 мая 2024, 01:26
Ирина Шейк сняла бюстгальтер и сфотографировалась с ребенком-роботом
РИА «Новости»
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Супермодель Ирина Шейк снялась в необычных образах для журнала Print Magazine. Фотограф Дрю Викерс показал кадры со знаменитостью в Instagram.*

На одном из фото 38-летняя Ирина Шейк предстала без бюстгальтера. На ней были надеты только черные латексные трусы. Модель позировала в фотостудии, в руки ей дали ребенка-робота Schiaparelli. Визажисты сделали ей естественный макияж и гладкий пучок.

Также Шейк участвовала в фотосессии для V Magazine. Она позировала перед камерой в прозрачном черном топе от Valentino, широких брюках с заниженной талией и длинных перчатках из кожи.

Ранее супермодель раскритиковали в соцсетях из-за фото с оливье. Она выложила фотографию и подписала: «Russianzz on Wednaday». Подписчики из России увидели в этом оскорбления, писал «ФедералПресс».

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Модели Соцсети Россия
09 мая 2024, 23:23
Рэпер Costa Titch скончался на сцене от стресса и усталости в разгар концерта
РИА «Новости»
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Южноафриканский рэпер Костантинос Цобаноглу, известный под псевдонимом Costa Titch, скончался на сцене от хронического стресса и усталости. Об этом сообщили в официальном аккаунте певца в Instagram*.

Его семья и команда сотрудничали с патологоанатомами, стремясь раскрыть причину смерти артиста.

«Вскрытие показало, что сердце Costa подверглось значительной нагрузке, о которой он не знал, и которая была усугублена стрессом и усталостью», - говорится в публикации.

Все это могли привести, предположительно, к нерегулярному сердцебиению, которое и спровоцировало приступ, унесший жизнь артиста.

Рэпер умер прошлой весной. Он упал на сцене во время выступления на музыкальном фестивале Ultra в Йоханнесбурге. После падения он уже не встал.

Музыкант не раз номинировался на различные награды в музыкальной индустрии страны. Один из его треков, Big Flexa, побил рекорд по количеству просматриваемых музыкальных клипов Amapiano на YouTube в конце 2022 года.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Смертность Африка Соцсети Музыка
09 мая 2024, 15:27
Соловьев рассказал об эмоциях от парада Победы
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Известный телеведущий Владимир Соловьев с улыбкой рассказал о своих впечатлениях от прошедшего в Москве 9 мая парада Победы.  Эмоциями он поделился в комментарии 360.ru.

«А вы там были? И как у вас ощущения?» - сказал Соловьев в ответ на соответствующий вопрос.

После этого Соловьев вместе со скрипачом Петром Лундстремом спел гимн России.

В четверг в Москве состоялся Парад Победы в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. По Красной площади прошли сухопутные подразделения, военная техника, а завершил мероприятие пролет авиационных подразделений «Русские витязи» и «Стрижи».

Вечером 9 мая в столице, а также ряде городов-героев прогремит праздничный салют. Также фейерверки покажут жителям населенных пунктов, которые стали местом дислокации Каспийской флотилии, общевойсковых армий, флотов и штабов военных округов.

Парад Победы Москва
09 мая 2024, 15:15
Рэпер ST поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны за подвиги
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Ставший зрителем на параде Победы на Красной площади рэп-исполнитель ST (Александр Степанов) заявил, что сегодняшний праздник всему миру подарили ветераны Великой Отечественной войны. На это он указал в комментарии 360.ru.

Артист подчеркнул, что благодарен участникам войны за подвиги, которые они совершили в то страшное время.

«Спасибо вам за тот подвиг, который вы совершили. Спасибо за то, что сегодня мы можем праздновать День Победы. Это праздник не только нашей страны, но и всего мира, который стал возможен благодаря вам. Спасибо вам и низкий поклон», - заявил ST.

Перед началом парада Победы к зрителям, гостям и участникам обратился президент России Владимир Путин.

В своей речи он подчеркнул, что правду о Второй мировой войне и подвигах советского народа, который освободил Европу от фашизма, забывать нельзя.

Глава государства заметил, что страны, которые начали переписывать историю, славить предателей и оправдывать нацизм, поставили своей целью снова стравить народы, чтобы сохранить свое исключительное положение. Он пообещал, что Россия не допустит нового глобального столкновения и не потерпит угроз в свой адрес.

День Победы 9 мая Праздники Ветераны Россия Музыка Парад Победы Великая Отечественная война

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