Умер солист Crazy Town Сет Бинзер

Тело певца, известного под псевдонимом Шифти Шеллшок, нашли в его доме. Причина смерти и другие подробности не уточняются.

Сет Бинзер родился 23 августа 1974 года. Во второй половине 1990-х годов он вместе с музыкантом Бретом Мазуром сформировал группу Crazy Town. Хитом коллектива стала песня Butterfly, основанная на сэмпле из трека Red Hot Chili Peppers Pretty Little Ditty. Позже артист начал сольную карьеру.

В марте 2012 года Бинзер оказался в больнице после потери сознания. Некоторое время музыкант пробыл в коме, но после смог восстановиться и вновь вернуться к творчеству.