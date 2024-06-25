25 июня 2024, 14:31

Умер солист Crazy Town Сет Бинзер

Global Look Press
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На 50-м году жизни не стало фронтмена рэп-рок группы Crazy Town Сета Бинзера. Об этом сообщила служба судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес.

Тело певца, известного под псевдонимом Шифти Шеллшок, нашли в его доме. Причина смерти и другие подробности не уточняются.

Сет Бинзер родился 23 августа 1974 года. Во второй половине 1990-х годов он вместе с музыкантом Бретом Мазуром сформировал группу Crazy Town. Хитом коллектива стала песня Butterfly, основанная на сэмпле из трека Red Hot Chili Peppers Pretty Little Ditty. Позже артист начал сольную карьеру.

В марте 2012 года Бинзер оказался в больнице после потери сознания. Некоторое время музыкант пробыл в коме, но после смог восстановиться и вновь вернуться к творчеству.

Песни Музыка
25 июня 2024, 14:36
Лев Лещенко заявил, что хотел бы спеть с Дуа Липой
Global Look Press
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Народный артист России Лев Лещенко заявил о желании спеть вместе с британской поп-певицей Дуа Липой. Об этом он сообщил в интервью «Газете.Ru».

«Мое желание ни о чем не говорит, к сожалению. Я бы хотел спеть с Дуа Липой! Но она же меня не приглашает (смеется)», - сказал артист.

Он пояснил, что по этой причине исполняет песни со своими знакомыми, с теми, кто расположен к нему. Певец уточнил, что отвечает согласием на предложения, если они интересные.

Лещенко также выделил рэпера Loc-Dog, отметив, что у него множество смысловых песен именно в поэтическом плане.

Недавно 82-летний Лещенко признался, что начал задумываться об уходе со сцены. Он добавил, что в силу возраста стало тяжело давать сольные концерты. При этом предложений поступает много.

Концерты Лев Лещенко Шоу-бизнес
25 июня 2024, 14:09
Приставы заблокировали счета рэпера Soda Luv
Global Look Press
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Рэпер Владислав Терентюк, известный как Soda Luv, задолжал налоговой. По этой причине его счета оказались заблокированными, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, приставы на протяжении нескольких месяцев уведомляли артиста о задолженности, требуя оплатить налог за ИП. Компания Soda Luv занимается звукозаписью и изданием музыки.

Однако артист проигнорировал просьбы ФНС и задолжал ей 129 тысяч рублей. После этого ведомство отправило запрос в банк о приостановке всех операций должника.

Mash уточнил, что артист находится сейчас в Москве, но о его планах о выплате долгов - пока неизвестно.

Недавно похожая история случилась с блогером и телеведущей Настей Ивлеевой - налоговая заблокировала ее счета. Звезда задолжала ФНС свыше 11,3 миллиона рублей.

Долги Налоги Шоу-бизнес
25 июня 2024, 13:53
«Было так стыдно!» Ургант рассказал, как опозорился в школьные годы
Global Look Press
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Ведущий Иван Ургант в беседе с режиссером Николаем Солодниковым поделился воспоминаниями о школьных годах. Шоумен рассказал, как описался на уроке.

«Мне было так стыдно! Я тогда надевал спортивные штаны под брюки - снял это все, чтобы сушить. Думал, дети будут смеяться… Позор!», - признался телеведущий.

Ургант уточнил, что этот казус с ним произошел прямо у доски. Он читал свой доклад, который просила сделать накануне учительница. Будущий шоумен увлеченно рассказывал про мореплавателя, и в этот момент ему приспичило в уборную.

«Я понял, что говорю что-то про Дежнева, иду в туалет и одновременно с этим писаю», - уточнил Ургант.

Он испытал невероятное чувство стыда и страха. По словам артиста, он был уверен, что дети будут смеяться. Думал, что его жизнь после этого окончена. Однако никто никогда с ним не заговорил об этом. В школе одноклассники и учителя вели себя так, будто ничего не произошло.

«И вот это умение я хотел бы в себе развивать: „Обосрался - сделай вид, что ничего не произошло“, - добавил Ургант.

В том же интервью Ургант рассказал о трех самых страшных фильмах. Ведущий добавил, что после просмотра этих лент он не мог спать.

Дети Школы Иван Ургант Шоу-бизнес
25 июня 2024, 13:41
«Просто сбежал». Отец Шарлота предположил, как появилась информация о гастролях певца
РИА «Новости»
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Отец певца Эдуарда Шарлота Валерий заявил, что сын не предупреждал его о планирующемся гастрольном туре. В беседе с 360.ru он предположил, как информация об этом появилась в интернете.

По словам отца артиста, о планирующемся гастрольном туре сына он узнал из СМИ. Он выдвинул три варианта, как это сообщение могло появиться в Сети.

«Первое, ему ни с того, ни с сего разрешили выйти в интернет и, допустим, выезд на гастрольный тур. Но это все выглядит нелепо. Второй вариант, что он просто сбежал или афиширует себя таким образом: „Вот он я, кому я нужен, можете меня на туре увидеть“. И третий вариант, что это вообще делал не он. И знает ли он, что он уже билеты продает почти что?» - поделился отец певца.

Он сообщил, что навещал сына в пятницу, 21 июня, и провел почти целый день. При этом артист ничего не говорил ему про тур. Отец Шарлота добавил, что связаться с адвокатом не удалось, так как он находится на заседании.

«Чтобы навестить сына, мне следователь должна дать разрешение. Разрешение дается два раза в месяц. Лимит на июнь исчерпан, поэтому я могу только в июле попросить, если она мне даст, и тогда ими воспользоваться. Все не так просто», - уточнил он.

Ранее Шарлот анонсировал гастрольный тур по России на своей странице в социальной сети Instagram*. Артист планирует посетить с концертами Самару, Тольятти, Саратов, Волгоград, Астрахань, Нижний Новгород и Казань с 1 по 12 июля.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Концерты Россия Музыка Певец Шарлот

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