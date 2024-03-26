Умер солист балета Большого театра Николай Дорохов

Артист балета и педагог Николай Дорохов скончался на 66-м году жизни. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба Большого театра.

Прощание с Николаем Дороховым пройдет 27 марта в церкви Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на Миусском кладбище. Артиста похоронят на Долгопрудненском (Южном) кладбище. Причина смерти Дорохова не называлась.

Николай Дорохов родился в Москве в 1958 году. Учился в Московском хореографическом училище. С 1976 по 1996 годы был солистом балета Большого театра. После этого преподавал в Московской государственной академии хореографии классический и дуэтно-классический танец.