26 марта 2024, 21:30

Умер солист балета Большого театра Николай Дорохов

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Артист балета и педагог Николай Дорохов скончался на 66-м году жизни. Об этом РИА «Новости»сообщила пресс-служба Большого театра.

Артист балета и педагог Николай Дорохов скончался на 66-м году жизни. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба Большого театра.

Прощание с Николаем Дороховым пройдет 27 марта в церкви Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на Миусском кладбище. Артиста похоронят на Долгопрудненском (Южном) кладбище. Причина смерти Дорохова не называлась.

Николай Дорохов родился в Москве в 1958 году. Учился в Московском хореографическом училище. С 1976 по 1996 годы был солистом балета Большого театра. После этого преподавал в Московской государственной академии хореографии классический и дуэтно-классический танец.

Театры Москва
27 марта 2024, 00:22
Shaman направит деньги от концерта в Ессентуках пострадавшим в Crocus City Hall
РИА «Новости»
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Российский певец Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом Shaman, направит собранные средства от концерта в Ессентуках на помощь пострадавшим при теракте в Crocus City Hall. Об этом исполнитель сообщил в Telegram-канале.

«Только что в Ессентуках состоялся мой первый после трагедии концерт. Все полученные от него средства также направят на помощь пострадавшим в Crocus City Hall, - отметил он.

Ранее артист пожертвовал пять миллионов рублей на помощь семьям погибших и пострадавшим в теракте в Crocus City Hall. Деньги он направил в российский Красный Крест.

Рэпер Моргенштерн* пожертвовал миллион рублей семье 15-летнего парня, который вывел из здания около сотни людей во время террористической атаки. Жертвами теракта в Crocus City Hall, произошедшем 22 марта, стали 139 человек.

*Признан иностранным агентом на территории России.

Концерты Деньги Shaman Стрельба в Crocus City Hall
26 марта 2024, 19:14
Роберт Паттинсон впервые стал отцом
Global Look Press
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Актер Роберт Паттинсон и его супруга Сьюки Уотерхаус недавно стали родителями. Папарацци заметили их во время прогулки с новорожденным в Лос-Анджелесе, сообщило издание Daily Mail.

Пара гуляла по парку. Оба молодых родителя надели темные очки.

Влюбленные пока не торопятся делиться новостью о рождении первенца. Они не заходили в социальные сети уже три недели. Беременность Сьюки также сохраняли в тайне, несмотря на все попытки журналистов узнать подробности. Пол ребенка неизвестен.

Перед рождением ребенка пара стала жить вместе. Роберт и Сьюки в отношениях с 2018 года. До этого 37-летний актер встречался с исполнительницей FKA twigs, которой он дважды делал предложение, и актрисой Кристен Стюарт, с которой был вместе с 2009 по 2013 год.

Ранее стало известно, что американская актриса Кэмерон Диас родила второго ребенка в 51 год. Сына назвали Кардинал.

Дети Беременность Отношения Актеры Роберт Паттинсон
26 марта 2024, 19:11
Кэмерон Диас родила второго ребенка в 51 год
Global Look Press
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Кэмерон Диас, 51-летняя американская актриса, и ее супруг, 45-летний музыкант Бенджи Мэдден, стали родителями во второй раз. Сына они назвали Кардинал, сообщила пара в социальных сетях.

Супруги рассказали, что назвали ребенка Кардинал Мэдден. Публиковать его фото они не стали, но назвали ребенка очень милым. Они пожелали фанатам любви.

«Ради безопасности детей и из соображений приватности мы не будем размещать никаких картинок, но он по-настоящему симпатичный», - отметили родители малыша.

Диас и Мэдден вступили в брак в начале января 2015 года. Их первенец, дочь Рэддикс, появилась на свет в декабре 2019 года благодаря суррогатному материнству. Пара не скрывала, что Рэддикс родилась таким образом.

Ходили слухи о том, что Кэмерон пыталась забеременеть естественным путем, однако из-за медицинских проблем и длительного лечения у нее это не получилось. По всей видимости, Кардинал также родился благодаря ЭКО.

Ранее в семье звезды «Скорой помощи» Екатерины Волковой тоже произошло пополнение. Актриса сообщила, что вновь стала бабушкой.

Дети Актеры
26 марта 2024, 17:59
«Пиратов Карибского моря» снимут без Джонни Деппа
Global Look Press
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Кинофраншизу «Пираты Карибского моря» решили перезапустить без Джонни Деппа и Марго Робби. Об этом сообщил продюсер Джерри Брукхаймер в беседе с порталом ComicBook.

Продюсера спросили, какая из франшиз - «Пираты Карибского моря» или «Топ Ган» - быстрее порадует зрителей новой серией. Тот сказал, что перезапуск «Пиратов» станет более простой задачей.

«Перезагрузить „Пиратов Карибского моря“ проще, поскольку не нужно ждать определенных актеров», - заявил он.

Продюсер не указал конкретных дат начала кинопроизводства, подчеркнув, что многое будет зависеть от выбора исполнителей ролей.

Последняя часть «Пиратов Карибского моря» вышла в 2017 году.

Ранее Джонни Деппа обвинили в оскорбительном поведении на съемках. Одна из коллег-актрис рассказала, что во время работы он повышал голос, указывал на нее пальцем и обзывал «чертовой идиоткой».

Кино Актеры Джонни Депп

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