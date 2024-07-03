03 июля 2024, 08:53

Умер сценарист «Китайского квартала» Роберт Таун

Global Look Press
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Американский сценарист и режиссер Роберт Таун скончался на 90-м году жизни. О смерти лауреата премии «Оскар» сообщило Variety.

По информации издания, Таун ушел из жизни 1 июля. Подробностей журналисты не привели.

Среди работ Тауна - сценарии к фильму «Китайский квартал», а также к двум первым частям серии фильмов «Миссия невыполнима».

В 1970-х он вошел в список лучших сценаристов Голливуда, обретя широкую известность. На 47-й церемонии вручения премии «Оскар» Таун получил награду за лучший оригинальный сценарий для «Китайского квартала». К слову, в общей сложности у культового неонуара было 11 номинаций на эту премию.

В качестве сценариста он работал над несколькими десятками кинокартин, а также снял четыре своих фильма - Личный рекорд, «Пьяный рассвет», «Без предела» и «Спроси у пыли».

В списке лучших сценаристов за всю историю кинематографа по версии Vulture Таун занял третье место.

США Кино
03 июля 2024, 04:46
Кобзон произнес пророческий тост на свадьбе Алсу 18 лет назад
РИА «Новости»
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Алсу вышла замуж за бизнесмена Яна Абрамова 18 лет назад. На свадьбе все поздравляли красивую пару, но один из гостей — певец Иосиф Кобзон — в своем тосте сказал про развод. Слова, которые сейчас кажутся пророческими, вспомнило издание Wonan.ru.

«Когда я выдавал замуж дочь, то сказал ей, что разведенной она быть не может», - заявил Кобзон.

Своим тостом он дал понять Алсу, что и ей нельзя иметь такой статус.

Спустя 18 лет оказалось, что предостережение о разводе было пророческим. В конце мая 2024 года стало известно о расставании пары. Суд должен был развести супругов 27 мая, в день рождения певицы, но представители Абрамова попросили отложить процесс на два месяца для примирения сторон. Хотя сама Алсу заявила, что приняла однозначное решение о разводе.

В качестве причины расставания СМИ называют неверность Абрамова, в частности, его возможный роман с моделью Анастасией Решетовой. Алсу, хоть и не комментирует эту ситуацию , косвенно подтверждает такие слухи.

Алсу Свадьбы Громкие разводы
03 июля 2024, 02:31
«Это наше все». Барановская процитировала Пушкина на светском мероприятии
РИА «Новости»
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Телеведущая Юлия Барановская блеснула знаниями в области литературы на светском мероприятии, посвященном 225-летию Александра Пушкина. Она процитировала в интервью Пятому каналу отрывок отрывок из «Евгения Онегина».

«Ну, конечно же, это наше все. Это наша история, наша культура», - заявила Барановская.

Телеведущая добавила, что все учебники в школе содержат его произведения. Кроме того, наследие Пушкина известно во всем мире, его знают в каждой стране.

Барановская отметила, что в России, по ее мнению, нет ни одного человека, который не сможет сходу процитировать несколько строчек. После этого она наизусть прочитала отрывок из знаменитого письма Татьяны к Онегину, добавив, что сможет это сделать, даже если ее разбудят ночью.

Барановская посетила Пушкинский бал , который прошел в конце июня в Гостином дворе Москвы. Еа один день гости перенеслись в атмосферу бала 1899 года. Хозяином и хозяйкой бала стали Павел Воля и Ляйсан Утяшева, а ведущими - актеры Дмитрий Дюжев и Екатерина Гусева.

Телевидение Литература Москва Александр Пушкин
03 июля 2024, 00:24
«Так тупо сейчас умереть». Пересильд рассказала о страхе погибнуть в космосе
РИА «Новости»
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Актриса Юлия Пересильд призналась, что во время съемок фильма «Вызов» задумалась о смерти, когда их корабль не смог с первого раза состыковаться с Международной космической станцией из-за отказа автоматики. Об этом она рассказала в интервью Пятому каналу на национальной кинематографической премии «Ника».

По словам заслуженной артистки РФ, получившей на кинопремии награду за «Лучшую женскую роль» в фильме «Вызов», такие ситуации часто показывают в фильмах-катастрофах, но для участников киноленты эта опасность была настоящей.

Пересильд вспомнила, как космонавт Антон Шкаплер, который был их командиром, пытался связаться с Центром управления полетами. Она услышала, как тембр его голоса изменился, когда он несколько раз повторил фразу: «ЦУП отдать приказ на ручную стыковку».

По словам актрисы, тогда она подумала, что может и не вернуться домой. При этом беспокоилась, что это будет нелепая смерть, как это неудивительно. Она подумала, что ей и режиссеру картины Климу Шипенко всего 37 лет, они талантливы, профессионалы в своем деле и могли бы столько всего хорошего еще снять.

«Так тупо сейчас умереть, мы даже еще ничего не сняли», - вспомнила она.

Ранее Пересиль рассказала о «диком интересе» к фильму к Китае , отметив, что на премьеру «Вызова» пришли даже ученые и люди, имеющие непосредственное отношение к космосу.

Смертность Фильмы Космос Актеры Юлия Пересильд
02 июля 2024, 23:24
Кардиолог назвал повлиявшую на сердце Пугачевой болезнь
РИА «Новости»
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Сахарный диабет мог спровоцировать проблемы с сердцем у певицы Аллы Пугачевой. Таким предположением в беседе с News.ru поделился врач-кардиолог Андрей Кондрахин.

Специалист напомнил, что при этом заболевании повреждаются стенки сосудов. Также диабет может повлиять на нарушение микроциркуляции в сердце, почках и других органах.

«Сахарный диабет является триггерной точкой, в основе которой лежит повреждение сосудистой стенки. И из-за этих повреждений формируется бляшка», - объяснил Кондрахин.

Комментируя ухудшение здоровья Пугачевой на Кипре, врач отметил, что жара негативно влияет на состояние людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому знойная погода является дополнительной физической нагрузкой для таких людей.

Ранее источник из окружения Пугачевой рассказал, что на Кипре она практически не выходит из дома. Он пояснил, что Примадонна тяжело переносит жару из-за больного сердца.

Болезни Кипр Врачи Алла Пугачева Диабет

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