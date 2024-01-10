10 января 2024, 02:37

Умер сценарист и режиссер Игорь Болгарин

Freepik
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Писатель, режиссер и сценарист Игорь Болгарин умер на 95-м году жизни. Некролог разместили на сайте Союза кинематографистов России.

«Девятого января 2024 года на 95-м году ушел из жизни советский и российский писатель, киносценарист, режиссер и педагог, заслуженный деятель искусств РФ, член Союза кинематографистов России Болгарин Игорь Яковлевич», - сообщили в Союзе.

О месте и времени прощания обещали сообщить позднее.

Болгарин известен по работе над фильмами «Адъютант его превосходительства», «На графских развалинах», «Дерсу Узала», «Девять жизней Нестора Махно». Сценарист имел ученое звание доцента, а также множество премий и званий.

В Таиланде скончался российский журналист , эксперт по морским перевозкам и главный редактор интернет-издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко. Смерть была внезапной - от инфаркта.

Режиссер Фильмы Россия Писатели
10 января 2024, 02:34
«Два мужчины, обнимашки». Шукшина нашла доказательства, что Киркоров пропагандирует ЛГБТ
РИА «Новости»
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Заслуженная артистка РФ Мария Шукшина обвинила певца Филиппа Киркорова в пропаганде ЛГБТ*. Свое мнение звезда опубликовала в Telegram-канале.

Актриса выложила фрагмент выступления Киркорова. На кадрах вокалист вместе с певицей Жасмин исполняет песню «Личное тело». Шукшина привела строчки из композиции, которые, по ее мнению, имеют определенный подтекст.

«„Это мое личное дело, куда мне девать мое личное тело и чем наполнять мне свою душу…“ В это время сзади на экране идет видеоряд, где разные варианты: мужчина с женщиной, два мужчины… обнимашки и тому подобное. Конкретная пропаганда», - написала звезда.

По словам артистки, изначально эту композицию опубликовал человек нетрадиционной ориентации, который дал песне название «Гимн свободы». Сами Киркоров и Жасмин пока не прокомментировали утверждения Шукшиной.

Ранее стало известно, что Киркорова не пригласили на фестиваль «Жара Fest», который прошел в Дубае 6 и 7 января. После посещения поп-королем «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой концерты артиста отменили, а сам вокалист столкнулся с волной критики со стороны его поклонников.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

Филипп Киркоров Песни ЛГБТ
10 января 2024, 01:10
Агутин впервые высказался о конфликте с Shaman
Викимедиа
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Артист Леонид Агутин впервые прокомментировал слухи о его конфликте с певцом Ярославом Дроновым, известным под псевдонимом Shaman. Как сообщило издание 78.ru, исполнители не ссорились друг с другом и лишь стали жертвами обстоятельств.

Причиной для скандала стало отсутствие Агутина на исполнении финальной композиции концерта «Песня года». В соцсетях заявили, что певец не хотел вставать на одну сцене с Shaman. Агутину даже приписывали фразу : «петь с ним - это словно пропахнуть беляшами в кремлевской столовой».

Музыкант признался, что съемки отдельных частей концерта проходили в разное время, поэтому он не должен был появиться на завершающей песне, из-за чего «так все и получилось». Вскоре после новогодних праздников Агутин отправился на концерт в Дубай.

Ранее СМИ сообщили, что некоторые российские звезды отказываются выступать с Shaman , сомневаясь в искренности его патриотизма. Сам Дронов отказывается вступать в конфликты с коллегами по цеху: в частности, он мягко ответил на высказывания Аллы Пугачевой и в шутку назвал ее своей поклонницей.

Артист Леонид Агутин впервые прокомментировал слухи о его конфликте с певцом Ярославом Дроновым, известным под псевдонимом Shaman. Как сообщило издание 78.ru , исполнители не ссорились друг с другом и лишь стали жертвами обстоятельств.

Концерты Песни Shaman
10 января 2024, 00:43
Блогер Лерчек сменила прическу из-за облысения
РИА «Новости»
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Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) решила поменять стиль. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram*.

Знаменитость объяснила, что мера по смене образа оказалась вынужденной. На фоне стресса у блогера выпало много волос, поэтому длинные локоны пришлось отстричь. Также в последнее время Лерчек страдала от боли в ногах.

«У меня были длинные, здоровые густые волосы. Я ходила к врачу. Заключение: обильное выпадение волос на фоне стресса, начальная стадия облысения», - заявила Валерия.

Она отметила, что решила постричься в ноябре. К публикации женщина прикрепила видео, которое началось со сцены, где Чекалина в слезах обрезает длинные локоны, а на следующем кадре предстает с новой прической и ярким макияжем.

Ранее стало известно о закрытии уголовного дела против Валерии Чекалиной. Блогера и ее супруга Артема обвиняли в уклонении от уплаты налогов. Их имущество арестовали, а счета заморозили. В итоге интернет-знаменитости выплатили около 500 миллионов рублей.

*Instagram - запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.

Болезни Блогеры Красота
10 января 2024, 00:36
Певица Глюкоза уехала из России после участия в «голой» вечеринке
Unsplash
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Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, уехала из России вскоре после участия в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой. В своем Instagram* артистка выложила снимки с Сейшельских островов.

Глюкоза отправилась на отпуск вместе с семьей. Певица отметила, что давно хотела посетить Сейшелы, но только сейчас смогла туда приехать.

Ионова призналась, что перед путешествием даже не посмотрела прогноз погоды, из-за чего попала в сезон дождей. Однако ситуация несильно расстроила артистку.

«Это сплошной восторг! Удивительная природа - ощущение, будто все вокруг написано великим художником», - поделилась своими впечатлениями Глюкоза.

Глюкоза стала одной из участниц скандальной вечеринки Ивлеевой, после чего ее выступление на рождественской программе Григория Лепса на Первом канале вырезали из эфира. Бывший продюсер певицы Максим Фадеев заявил, что своим поступком она дискредитировала его проект и пообещал перезапустить его с новой солисткой.

*Instagram - запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.

Путешествия Скандалы Песни Музыка

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