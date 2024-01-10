Умер сценарист и режиссер Игорь Болгарин

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«Девятого января 2024 года на 95-м году ушел из жизни советский и российский писатель, киносценарист, режиссер и педагог, заслуженный деятель искусств РФ, член Союза кинематографистов России Болгарин Игорь Яковлевич», - сообщили в Союзе.

О месте и времени прощания обещали сообщить позднее.

Болгарин известен по работе над фильмами «Адъютант его превосходительства», «На графских развалинах», «Дерсу Узала», «Девять жизней Нестора Махно». Сценарист имел ученое звание доцента, а также множество премий и званий.

В Таиланде скончался российский журналист , эксперт по морским перевозкам и главный редактор интернет-издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко. Смерть была внезапной - от инфаркта.