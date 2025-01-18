18 января 2025, 03:07

Умер режиссер «Челюсти 2» и «Сверхъестественного» Жанно Шварц

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Известный кинорежиссер Жанно Шварц умер во Франции. Ему было 87 лет, сообщило издание The Hollywood Reporter.

Сын кинематографиста Саша Шварц рассказал журналистам, что отец умер 14 января от дыхательной недостаточности. До этого он находился в Центральной больнице города Лош.

Шварц работал в кино около 60 лет. Он принимал участие в создании такие картин, как «Челюсти 2», «Санта-Клаус: Фильм», «Супергерл». Также Жанно Шварц снимал некоторые эпизоды популярных сериалов «Анатомия страсти», «Сумеречная зона», «Тайны Смолвиля» и «Сверхъестественное».

Коллеги режиссера выразили соболезнования его семье. Звезда фильма «Джеймс Бонд» Джейн Сеймур отметила, что работа со Шварцем изменила ее жизнь. Актриса добавила, что он был блестящим режиссером и добрым человеком, который подарил миру множество вневременных историй.

Сериалы Кино Режиссер Фильмы Франция
18 января 2025, 03:17
«Ждет возмездие». Адвокат оценил скандальные угрозы Разина в адрес Шамана и Алсу
РИА «Новости»
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Бывший продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пригрозил Шаману, Алсу, Эмину Агаларову и другим артистам судом и закрытием границ за несогласованное с ним выступление на концерте памяти Юрия Шатунова. Звездный адвокат Сергей Жорин заявил Пятому каналу, что артистов не станут наказывать.

По его словам, «Белые розы», «Седая ночь», «Лето», «Розовый вечер» и другие хиты находятся под защитой двух стран - России и Турции. Но только во второй они зарегистрированы на государственном уровне, в Министерстве культуры и туризма. Разин утверждает, что решением суда именно он признан автором композиций, а значит, владеет авторскими правами.

Ранее певец Сергей Серков пожаловался на угрозы со стороны Разина. Общественное движение «Ветераны России» потребовало признать продюсера иноагентом.

«Разин хочет оказать воздействие, чтобы при использовании хитов „Ласкового мая“ у него спрашивали разрешение и, наверное, отчисляли какие-то гонорары, несмотря на те решения судов, которые признали правообладателем не Разина, а непосредственно Юрия Шатунова », - сказал он.

Жорин успокоил артистов - ни о каких задержаниях в аэропортах речи быть не может. Даже если бы они нарушили авторское право, это не считалось бы уголовным преступлением. Адвокат добавил, что в любом случае, музыканты не понесут ответственность за исполнение песен Шатунова. Досудебные претензии, по его мнению, следовало направить организаторам выступления.

Скандал разгорелся после концерта по случаю 50-летия со дня рождения Шатунова, который прошел в Москве в октябре 2023 года. В январе 2025 года Разин сообщил, что направил досудебные претензии артистам, которые без согласования с продюсером исполнили песни «Ласкового мая». Среди адресатов - Алсу, Денис Клявер, Шаман, Эмин Агаларов, Александр Панайотов, группа «Дискотека авария» и другие.

«Не рискуйте, чтобы вы были задержаны в аэропорту любого заграничного государства, чтобы вас не объявляли в розыск. <…> Всех, кто был замешан в присвоении собственности группы „Ласковый май“, ждет возмездие», - говорил Разин.

Бывший продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пригрозил Шаману, Алсу, Эмину Агаларову и другим артистам судом и закрытием границ за несогласованное с ним выступление на концерте памяти Юрия Шатунова. Звездный адвокат Сергей Жорин заявил Пятому каналу , что артистов не станут наказывать.

Андрей Разин Суд Музыка Юрий Шатунов Shaman Шоу-бизнес
17 января 2025, 22:36
Звезда «Аноры» Юрий Борисов стал лицом банка спермы в США
РИА «Новости»
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Американский банк спермы разместил на своем рекламном баннере фотографию российского актеры Юрия Борисова, получившего известность в США благодаря фильму «Анора». Видеозапись с улиц Лос-Анджелеса опубликовали пользователи соцсети X.

На рекламном баннере банка спермы Cryobank изображен российский актер, призывающий американок воспользоваться услугами компании.

«Хочешь, чтобы твой малыш выглядел как Юра Борисов из „Аноры“? Мы здесь, чтобы помочь тебе!» - гласит надпись.

Неизвестно, знает ли Борисов о том, что его фотографию использовали в рекламе американской компании. Также под вопросом, сколько таких баннеров всего разместили в Лос-Анджелесе.

Помимо этого, нет информации, что Борисов обращался в этот банк спермы.

Ранее кинокритик Александр Шпагин признался , что «Анора» произвела на него сильное впечатление, но так и не понял, почему широкую популярность получил Юра Борисов. На его взгляд, большее признание заслужил актер Марк Эйдельштейн.

США Дети Соцсети Фильмы Актеры Юра Борисов
17 января 2025, 18:28
Тимоти Шаламе оштрафовали за парковку электровелосипеда в неположенном месте
Global Look Press
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Актера Тимоти Шаламе оштрафовали на 65 фунтов (чуть более восьми тысяч рублей) за то, что он приехал на премьеру фильма «Совершенный незнакомец» о Бобе Дилане в Лондоне на электровелосипеде и припарковал его на красную дорожку. Об этом сообщила газета The Guardian.

Шаламе объяснил, что приехал на электровелосипеде из соображений экологии и чтобы не попасть в пробки. Актер назвал свою акцию неплохой рекламой и считает «ужасным», что его оштрафовали.

Однако журналисты задались вопросом, откуда взялась такая сумма штрафа - прокатная компания удерживает за нарушения не более 20 фунтов, а в лондонском муниципалитете заявили, что не выписывали Шаламе квитанцию.

Актер сыграл в фильме главную роль. Фанаты, посмотрев тизер, высоко оценили его работу , в том числе вокал, и сошлись во мнении, что эта картина достойна «Оскара».

Штрафы Лондон Кино Актеры Экология
17 января 2025, 16:28
Моргенштерн попал под уголовное дело за нарушение закона об иноагентах
РИА «Новости»
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Рэпера Моргенштерна* обвинили в нарушении закона об иноагентах. Ему грозит наказание до двух лет лишения свободы, соообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

«Столичный следователь принял решение о привлечении Моргенштерна Алишера Тагировича* <…> в качестве обвиняемого по уголовному делу, <…> о чем принято решение объявить под расписку ему и его защитникам», - заявил источник агентства.

Рэпера заподозрили в уклонении от обязательств иноагента. Если суд признает его виновным, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Адвокат Моргенштерна* Сергей Жорин подтвердил эту информацию. Правозащитник заявил, что артист свою вину не признает, и они намерены доказывать это в суде. По его словам, при включении рэпера в реест иноагентов Минюст ссылался на на статью 2.1 272-ФЗ, которая утратила силу в декабре 2022 года.

«Мы считаем включение Моргенштерна* в реестр иностранных агентов незаконным и необоснованным. <…> При этом, как следует из Telegram-канала нашего доверителя, Алишер ставит соответствующую плашку, поэтому мы будем доказывать его невиновность», - сказал Жорин в разговоре с ТАСС.

В начале 2025 года рэпер угодил в скандал после выступления во Франции: он упал прямо во время выступления в Куршавеле, когда исполнял песню «Кадиллак». Сам подняться артист не смог, поэтому на помощь ему пришли зрители. Позже свое поведение на корпоративе он объяснил тем, что у него есть психологические проблемы.

*Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

Суд Адвокаты Моргенштерн Иноагенты

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