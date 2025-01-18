Умер режиссер «Челюсти 2» и «Сверхъестественного» Жанно Шварц

Бывший продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пригрозил Шаману, Алсу, Эмину Агаларову и другим артистам судом и закрытием границ за несогласованное с ним выступление на концерте памяти Юрия Шатунова. Звездный адвокат Сергей Жорин заявил Пятому каналу, что артистов не станут наказывать.

По его словам, «Белые розы», «Седая ночь», «Лето», «Розовый вечер» и другие хиты находятся под защитой двух стран - России и Турции. Но только во второй они зарегистрированы на государственном уровне, в Министерстве культуры и туризма. Разин утверждает, что решением суда именно он признан автором композиций, а значит, владеет авторскими правами.

Ранее певец Сергей Серков пожаловался на угрозы со стороны Разина. Общественное движение «Ветераны России» потребовало признать продюсера иноагентом.

«Разин хочет оказать воздействие, чтобы при использовании хитов „Ласкового мая“ у него спрашивали разрешение и, наверное, отчисляли какие-то гонорары, несмотря на те решения судов, которые признали правообладателем не Разина, а непосредственно Юрия Шатунова », - сказал он.

Жорин успокоил артистов - ни о каких задержаниях в аэропортах речи быть не может. Даже если бы они нарушили авторское право, это не считалось бы уголовным преступлением. Адвокат добавил, что в любом случае, музыканты не понесут ответственность за исполнение песен Шатунова. Досудебные претензии, по его мнению, следовало направить организаторам выступления.

Скандал разгорелся после концерта по случаю 50-летия со дня рождения Шатунова, который прошел в Москве в октябре 2023 года. В январе 2025 года Разин сообщил, что направил досудебные претензии артистам, которые без согласования с продюсером исполнили песни «Ласкового мая». Среди адресатов - Алсу, Денис Клявер, Шаман, Эмин Агаларов, Александр Панайотов, группа «Дискотека авария» и другие.

«Не рискуйте, чтобы вы были задержаны в аэропорту любого заграничного государства, чтобы вас не объявляли в розыск. <…> Всех, кто был замешан в присвоении собственности группы „Ласковый май“, ждет возмездие», - говорил Разин.

Бывший продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пригрозил Шаману, Алсу, Эмину Агаларову и другим артистам судом и закрытием границ за несогласованное с ним выступление на концерте памяти Юрия Шатунова. Звездный адвокат Сергей Жорин заявил Пятому каналу , что артистов не станут наказывать.