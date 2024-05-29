Умер продюсер «Крестного отца»

Звезда шоу «Пацанки» Александра Петрова не пыталась убить соседа молотком или нанести ему телесные повреждения. Об этом 360.ru рассказал адвокат нападавшей Павел Никулин.

По его словам, женщина проживает в квартире в Санкт-Петербурге более пяти лет. В течение всего этого периода на лавочке у подъезда собирается компания, которая употребляет там горячительные напитки и громко общается, в том числе с использованием нецензурной лексики. Это происходит как ночью, так и утром. Сосед неоднократно был инициатором конфликтов, отметил собеседник 360.ru.

«Как мы знаем, 26 мая данное лицо опять находилось в состоянии сильного алкогольного опьянения, распивало спиртные напитки, в ходе просьб прекратить шуметь стало обещать засунуть торпеду в заднепроходное отверстие моей доверительницы», - заявил Никулин.

Петрова обращалась в полицию из-за шумной компании под окнами. Но правоохранители не приехали, предположительно, в связи с высокой загруженностью и регулярными заявками в отношении этих людей. Поэтому звезда «Пацанок» попыталась прогнать соседа.

«Моя доверительница в ходе данного конфликта не пыталась нанести какие-либо телесные повреждения, не пыталась <…>, не дай боже, там убить кого-то», - добавил адвокат.

Петрова также не использовала молоток во время нападения.

«Это был, естественно, не молоток. <…> Никаким молотком никто никому удары, насколько я знаю, не наносил. <…> У потерпевшего из травм якобы установлено только сотрясение головного мозга. Потерпевший от какой-либо госпитализации отказался. Таким образом, полагать, что ему причинен какой-либо физический вред, [оснований] нет», - подчеркнул Никулин.

О нападении звезды «Пацанок» на соседа стало известно 28 мая. Потерпевший обратился в полицию, началась проверка.