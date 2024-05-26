26 мая 2024, 22:28

Умер пострадавший из-за ошибки косметолога актер Талат Хуссейн

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Пакистанский актер театра, кино и сериалов, педагог Талат Хуссейн скончался в возрасте 83 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщила телекомпания PTV.

Актер умер в Карачи в воскресенье, 26 мая.

В последнее время Хуссейн долгое время лечился в частной клинике. В одном из интервью он рассказывал, что получил серьезное осложнение из-за ошибки своего косметолога. У него развилась тяжелая кожная аллергия, из-за которой он не мог «нормально говорить, ходить и даже сидеть, руки тряслись так, что и чашку чая невозможно было удержать».

Актер родился в 1940 году, когда страна была Британской Индией. Хуссейн дебютировал на экране с 1960-х годов, а в 1972 году уехал в Англию, где поступил в Лондонскую академию музыки и драматического искусства. Там он обучался актерскому мастерству.

Актер известен по ролям в таких британских проектах, как «Чисто английское убийство» и «Королевский суд». Он также снимался в индийских и международных картинах.

О смерти актера «с глубокой скорбью и очень тяжелым сердцем» сообщила его дочь Тазин Хуссейн, передал телеканал Geo TV. Она попросила людей молиться о нем. На ее сообщение отреагировал актер Аднан Сиддики, который помолился за вечный покой своего коллеги и выразил соболезнования семье погибшего.

«Уход Талата Хуссейна сахиба ощущается как личная потеря. <…> Ушел еще один из великих», - написал он в соцсетях.

За Хуссейна также помолились актеры Лайла Васти, Шахзад Шейх и Туба Сиддики. По словам актрисы Рубины Ашраф, он был не просто профессиональным актером, но и учителем и «академией», где многие артисты получили свои первые уроки.

Смертность Актеры
26 мая 2024, 13:12
Актера из «Бандитского Петербурга» задержали сотрудники полиции
РИА «Новости»
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Актера Романа Жилкина, известного по сериалу «Бандитский Петербург», задержали за дебош у отдела полиции в Северной столице. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По информации канала, в отдел Жилкин приехал вместе с приятелями. Один из них хотел написать заявление о мошенничестве.

Актер не смог спокойно подождать друга, вышел на улицу и стал слоняться возле служебных автомобилей. Когда ему задали резонный вопрос, что он тут делает, Жилкин начал ругаться матом, отметил источник «112».

Полицейские заметили, что Жилкин находится в состоянии алкогольного опьянения, и попросили вести себя подобающим образом, но тот в ответ только ухмылялся. Когда правоохранители предложили ему пройти в отдел, чтобы составить протокол за нахождение в общественном месте в пьяном виде, артист начал толкаться.

В компании Жилкина была женщина, добавил собеседник «112». Она тоже вступила в перепалку. В итоге полицейским все же удалось отвести актера в отдел. Там он должен прийти в себя.

Адвокат задержанного сообщила 78.ru , что сейчас пытается вызволить Жилкина.

Санкт-Петербург Алкоголь Полиция Актеры
26 мая 2024, 04:09
Орбакайте попросила божественной защиты в свой день рождения
РИА «Новости»
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Певица Кристина Орбакайте, отметившая 25 мая свое 53-летие, обратилась к Богу в свой день рождения с просьбой о защите. Об этом сообщило издание StarHit.

«Господи, молю тебя послать ангелов для защиты моей семьи, моего дома, моей работы от вреда всякого зла», - написала она в личном блоге.

Последние месяцы артистке приходится нелегко. Пользователи Сети осуждают ее детей и мать, которые перебрались за границу. На праздничном концерте в честь 8 Марта она не попала в список исполнителей, выступающих в Кремле.

Сейчас певица живет в США, что также вызвало недовольство у российской общественности. Ее гастроли в стране были сорваны.

Бывший муж артистки Евгений Болдин вступился за нее, отметив, что ее критикуют незаслуженно. Он уверен, что она скоро вернется в Россию и продолжит здесь работать.

Ранее и сама Орбакайте опровергала слухи о своем переезда в США, отвечая журналистам, что она там просто живет.

Ранее Орбакайте анонсировала тур по Израилю , а осенью - по США и Канаде.

США Семья Концерты Музыка Шоу-бизнес
26 мая 2024, 01:31
Актер из сериала «След» Мацей Люсня погиб в автокатастрофе
РИА «Новости»
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Актер Мацей Люсня, сыгравший в польской адаптации российского сериала «След», погиб в автокатастрофе. Об этом сообщил портал viva.pl.

По информации издания, артисту было 55 лет. В 1991 году он окончил Краковскую высшую театральную школу. После института служил в Старом театре в Кракове, а с 2004 года - в краковском театре «Комедия».

В фильмографии Мацея Люсни фильмы и сериалы: «Смерть как краюха хлеба», «В добре и зле», «Квартиранты», «Преступники», «Цвет счастья», «Правосудие Агаты», «Петля» и другие. Также он сыграл одну из ролей в сериале «След» - польской адаптации одноименного российского многосерийного детектива.

Сериалы Фильмы Театры Польша Актеры
25 мая 2024, 23:25
Собравшейся в шоу-бизнес Валиевой посоветовали брать пример с Клавы Коки
РИА «Новости»
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Грамотная раскрутка, вложение денег и усилия пиарщиков сделают звездой в современном шоу-бизнесе кого угодно. Об этом в интервью газете «Спорт-экспресс» заявил певец, композитор и музыкальный критик Юрий Лоза, оценивая шансы фигуристки Камилы Валиевой стать певицей.

Артист посоветовал спортсменке взять пример с Клавы Коки, которая, по его мнению, стала главной звездой в последнее время.

«Что умела она до раскрутки? Ну, ручками умела двигать, смешное лицо у нее. После раскрутки она становится персонажем, поет даже, концерты дает. Так, может быть, и у Валиевой все зависит от того, сколько в нее будет вложено денег, усилий, умения каких-то конкретных пиарщиков», - заявил Лоза.

Он добавил, что здесь дело только в самооценке. Но как профессиональный звукорежиссер он обязан сказать, что реальных голосов современных артистов не слышал никто.

«Есть куча программ, которые могут поправить голос. Мы же не знаем, как на самом деле поют те, о ком вы говорите. Или те же Бузова или Клава Кока, они живьем не издали ни одного звука. На студии можно сделать любую девочку поющей», - пояснил музыкант.

О планах начать музыкальную карьеру Камила Валиева объявила 22 мая. Она призналась, что уже сейчас готовит первую песню, которая находится на стадии разработки. В записи спортсменке помогает блогер Леша Янгер.

Песни Камила Валиева Шоу-бизнес

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