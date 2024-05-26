Умер пострадавший из-за ошибки косметолога актер Талат Хуссейн

Актер умер в Карачи в воскресенье, 26 мая.

В последнее время Хуссейн долгое время лечился в частной клинике. В одном из интервью он рассказывал, что получил серьезное осложнение из-за ошибки своего косметолога. У него развилась тяжелая кожная аллергия, из-за которой он не мог «нормально говорить, ходить и даже сидеть, руки тряслись так, что и чашку чая невозможно было удержать».

Актер родился в 1940 году, когда страна была Британской Индией. Хуссейн дебютировал на экране с 1960-х годов, а в 1972 году уехал в Англию, где поступил в Лондонскую академию музыки и драматического искусства. Там он обучался актерскому мастерству.

Актер известен по ролям в таких британских проектах, как «Чисто английское убийство» и «Королевский суд». Он также снимался в индийских и международных картинах.

О смерти актера «с глубокой скорбью и очень тяжелым сердцем» сообщила его дочь Тазин Хуссейн, передал телеканал Geo TV. Она попросила людей молиться о нем. На ее сообщение отреагировал актер Аднан Сиддики, который помолился за вечный покой своего коллеги и выразил соболезнования семье погибшего.

«Уход Талата Хуссейна сахиба ощущается как личная потеря. <…> Ушел еще один из великих», - написал он в соцсетях.

За Хуссейна также помолились актеры Лайла Васти, Шахзад Шейх и Туба Сиддики. По словам актрисы Рубины Ашраф, он был не просто профессиональным актером, но и учителем и «академией», где многие артисты получили свои первые уроки.