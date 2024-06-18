Умер музыкант и продюсер Пол Спенсер

Причиной смерти стал рак прямой кишки. О дате и месте похорон не сообщается.

«Он был позитивным до конца, но это была единственная битва, в которой он больше не мог сражаться. Он оставил после себя прекрасное музыкальное наследие и много счастливых воспоминаний для многих людей», - написала семья музыканта в социальных сетях.

К Полу Спенсеру пришла слава в 1997 году, когда он был в составе танцевального трио Dario G. Их хит Synchyme поднялся на призовые места в десятке чартов. Коллектив также добился успеха с песней Carnaval de Paris, записанной для чемпионата мира по футболу 1998 года во Франции. Музыкант выпустил 15 синглов и три альбома под названием группы.

В 2023 году музыкант сообщил, что у него обнаружили рак прямой кишки четвертой стадии. Он регулярно писал о своем состоянии в социальных сетях.