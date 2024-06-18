18 июня 2024, 11:40

Умер музыкант и продюсер Пол Спенсер

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На 54-м году жизни не стало музыканта и продюсера Пола Спенсера. Об этом сообщило издание The Sun.

Причиной смерти стал рак прямой кишки. О дате и месте похорон не сообщается.

«Он был позитивным до конца, но это была единственная битва, в которой он больше не мог сражаться. Он оставил после себя прекрасное музыкальное наследие и много счастливых воспоминаний для многих людей», - написала семья музыканта в социальных сетях.

К Полу Спенсеру пришла слава в 1997 году, когда он был в составе танцевального трио Dario G. Их хит Synchyme поднялся на призовые места в десятке чартов. Коллектив также добился успеха с песней Carnaval de Paris, записанной для чемпионата мира по футболу 1998 года во Франции. Музыкант выпустил 15 синглов и три альбома под названием группы.

В 2023 году музыкант сообщил, что у него обнаружили рак прямой кишки четвертой стадии. Он регулярно писал о своем состоянии в социальных сетях.

Песни Музыка Рак
18 июня 2024, 02:53
Леди Гага начала подготовку к свадьбе после слухов о беременности
РИА «Новости»
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Слухи о возможной свадьбе певицы Леди Гаги появились после того, как ее заметили на прогулке в Лос-Анджелесе с кольцом на безымянном пальце левой руки. Об этом сообщило издание Super.ru.

Более пяти лет певица состоит в отношениях с финансовым предпринимателем Майклом Полански. Многие поклонники все это время строили теории о свадьбе. Недавно источник, близкий к звездной паре, подтвердил, что торжество скоро состоится.

Исполнительница уже предупредила друзей и родственников о скорой свадьбе. Вероятно, церемонию проведут в частном режиме - в доме Леди Гаги и Майкла Полански в Малибу.

Ранее в СМИ обсуждали кадры, на которых Леди Гагу запечатлели с округлившимся животом. Многие поклонники предположили, что певица беременна.

Также на пальце звезды удалось рассмотреть массивное помолвочное кольцо с бриллиантом.

Свадьбы Песни Отношения Музыка Шоу-бизнес
17 июня 2024, 23:23
«Жрать нечего». Шуре пришлось жить с проституткой в Москве
РИА «Новости»
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Певец Шура в 90-е годы какое-то время жил у проститутки и даже бомжевал. Такое признание он сделал в эфире «Шоу Воли»на телеканале ТНТ.

По словам Шуры, когда он только переехал в Москву, ему даже приходилось бомжевать и ночевать в Ботаническом саду. Потом певец подселился к проститутке и жил у нее в квартире шесть месяцев.

По словам звезды, девушка неожиданно исчезла, оставив дома собаку породы пекинес. Артист в то время еле сводил концы с концами, поэтому такой поворот событий его не устроил.

«Мне пекинес достался. А мне самому жрать нечего», - вспомнил Шура.

Ранее Шура заявил, что не мог произносить длинные слова после перенесенного микроинсульта. Серьезные проблемы со здоровьем у артиста произошли в конце 2023 года. У музыканта случился микроинсульт во время гастролей в Крыму.

После этого его перевезли на лечение в Москву.

Певец Шура в 90-е годы какое-то время жил у проститутки и даже бомжевал. Такое признание он сделал в эфире «Шоу Воли» на телеканале ТНТ.

Песни Москва Шоу-бизнес
17 июня 2024, 22:48
Розенбаум проиграл суд из-за долгов за электричество
РИА «Новости»
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Певец Александр Розенбаум проиграл судебный процесс с коммунальщиками на 386 тысяч рублей. Суд обязал композитора выплатить долги за сеть пивных в Санкт-Петербурге, сообщил Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, АО «Невский Экологический Оператор» подал несколько исков за неуплату счетов за энергоснабжение в сети питерских пивных ООО «Толстый фраер».

Сначала компания потребовала с Розенбаума 302 тысячи 281 рубль, а чуть позже подала иск на 84 тысячи 66 рублей. Арбитражный суд Петербурга принял решения в пользу истца.

Исполнитель имеет несколько ООО, которые относятся к сети пивных ресторанов.

Розенбаум является основателем этих заведений. Первая пивная открылась в 2003 году. За это время в Северной столице появились шесть ресторанов.

Долги Санкт-Петербург Рубль Суд Электричество Рестораны
17 июня 2024, 22:23
Выступление Жанны Агузаровой на МУЗ-ТВ закончилось скандалом
РИА «Новости»
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Выступление певицы Жанны Агузаровой исключили из телеэфира музыкальной премии МУЗ-ТВ 2024. Концерт прошел 14 июня в Москве, сообщил «Московский комсомолец».

Представители артистки заявили, что номер вырезали из-за технических проблем с освещением и графикой.

Кроме того, Агузарова столкнулась с неприятностями перед выходом на красную дорожку. Ее новые туфли оказались очень неудобными и постоянно спадали с ног, что вызывало у певицы стресс.

Певица пришла на премию МУЗ-ТВ 2024 с нарисованным глазом. На экс-вокалистке группы «Браво» были черная куртка, пестрый шарф и разноцветные туфли с открытым носом. Под солнцезащитными очками журналисты разглядели заклеенный пластырем левый глаз.

Эксперты предположили, что Жанна Агузарова пыталась скрыть следы неудачной пластики, ведь подобные стрип-наклейки используют пластические хирурги и косметологи.

Концерты Жанна Агузарова Москва

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