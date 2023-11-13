13 ноября 2023, 00:55

Умер легендарный индийский актер Чандра Мохан

Википедия
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В Индии умер известный актер Чандра Мохан. За его плечами более 900 ролей в фильмах, сообщило издание Vcinema.

По данным журналистов, у актера были серьезные проблемы с сердцем. Он скончался в частной больнице в Хайдарабаде на юге страны на 79-м году жизни.

Настоящее имя актера Маллампалли Чандрасекхара Рао, он родился 23 мая 1945 года в деревне Памидимуккала. Учился в сельскохозяйственном колледже. В театр пришел играть еще студентом.

Чандра Мохан начал сниматься с 1960-х годов. Актер был лауреатом ряда национальных премий, в том числе как лучший комик и лучший характерный актер. Всего на его счету свыше 900 ролей в фильмах. Он также играл в нескольких сериалах.

На протяжении нескольких десятилетий Чандра Мохан снимался как минимум в двух фильмах в год, а в 2008 году выпустили сразу 11 картин с его участием.

Индия Актеры
12 ноября 2023, 23:59
Врачи забрали режиссера Александра Митту в больницу
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Первоначально отказавшемуся от поездки в больнице режиссеру Александру Митте потребовалась экстренная госпитализация. Как сообщил Telegram-канал Baza, кинодеятеля доставили в Боткинскую больницу Москвы.

Кино Врачи Режиссер Россия Москва 2023
12 ноября 2023, 23:37
«Не выдержало сердце». Продюсер Отара Кушанашвили рассказал о состоянии телеведущего
РИА «Новости»
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Отару Кушанашвивили стало плохо из-за большой рабочей нагрузки. Об этом заявил продюсер телеведущего Виктор Ладненко в своем Telegram-канале.

Ладненко рассказал, что в воскресенье вечером после работы смотрел футбол вместе Отаром Кушанашвивили в ресторане на Красной Пресне. После первого тайма продюсер уехал домой и узнал о произошедшем из новостей.

«Слишком много работы было в последнее время. И даже у такого с виду железного человека просто не выдержало сердце», - заявил Ладненко.

Продюсер также сообщил , что состояние Кушанашвили стабилизировалось. Он находится в больнице.

Telegram-канал Baza написал, что врачи подтвердили информацию о сердечном приступе у Кушанашвили. Его отвезли в Боткинскую больницу с инфарктом.

Кушанашвивили неожиданно стало плохо в воскресенье вечером в московском ресторане. Телеведущего госпитализировали с подозрением на сердечный приступ.

Скорая помощь
12 ноября 2023, 21:49
Отару Кушанашвили вызвали скорую в ресторан в Москве
РИА «Новости»
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Журналисту Отару Кушанашвили стало плохо с сердцем в ресторане в центре Москвы. К нему направили реанимобиль. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, журналист вместе с друзьями отдыхал в ресторане на улице 1905 года. Там ему неожиданно стало плохо. Очевидцы вызвали скорую помощь.

По предварительным данным, у телеведущего случился сердечный приступ. В настоящий момент он находится в сознании, жалуется на боль в груди и тяжелое дыхание.

Отар Кушанашвили - известный российско-грузинский тележурналист, шоумен и музыкальный критик. Летом ему исполнилось 53 года.

В сентябре на фоне слухов о тяжелом состоянии Игоря Николаева он призвал «молиться» за композитора, сообщило РИА «Новости».

Скорая помощь
12 ноября 2023, 18:19
Собчак рассказала Моргенштерну о своем патриотизме
РИА «Новости»
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Российская журналистка Ксения Собчак поделилась своим отношением к России и текущей ситуации в стране. Комментарий телеведущей прозвучал в интервью с рэпером Алишером Моргенштерном*, опубликованном на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

«Я не считаю возможным занимать позицию, что Россию нужно разрушать изнутри, желать полного развала и проигрыша России», - сказала журналистка.

По мнению Собчак, ее патриотизм проявляется в том, что в сложное время она продолжает жить и работать в своей стране.

Поселившийся в Дубае рэпер Алишер Моргенштерн * в свою очередь заявил журналистке, что хотел бы вернуться в Россию, но не делает этого из-за страха. Исполнитель пояснил, что боится возвращаться на родину, поскольку не знает, как к нему сейчас там относятся.

*Алишер Моргенштерн внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Ксения Собчак Россия Моргенштерн Патриотизм

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