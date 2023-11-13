Умер легендарный индийский актер Чандра Мохан

По данным журналистов, у актера были серьезные проблемы с сердцем. Он скончался в частной больнице в Хайдарабаде на юге страны на 79-м году жизни.

Настоящее имя актера Маллампалли Чандрасекхара Рао, он родился 23 мая 1945 года в деревне Памидимуккала. Учился в сельскохозяйственном колледже. В театр пришел играть еще студентом.

Чандра Мохан начал сниматься с 1960-х годов. Актер был лауреатом ряда национальных премий, в том числе как лучший комик и лучший характерный актер. Всего на его счету свыше 900 ролей в фильмах. Он также играл в нескольких сериалах.

На протяжении нескольких десятилетий Чандра Мохан снимался как минимум в двух фильмах в год, а в 2008 году выпустили сразу 11 картин с его участием.