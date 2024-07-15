Умер композитор и музыкальный руководитель «Ленкома» Сергей Рудницкий

В некрологе отметили, что 50 лет творческой деятельности Рудницкий отдал театру. Он был соавтором Марка Захарова и автором музыки к спектаклям, в частности, к «Шуту Балакиреву», «Чайке», «Пер Гюнту» и «Дню опричника».

Рудницкий также создал аранжировки ко многим кинофильмам. Например, к советским картинам «Берегите женщин», «31 июня», «Убить дракона». Кроме того, он был композитором церемоний вручения премий «Кинотавр» и ТЭФИ.

В 2012 году Рудницкий получил звание народного артиста России.

Его творчество высоко оценивали не только коллеги, но и зрители. Рудницкий внес большой вклад в музыкально-театральное искусство России, был членом Союза композиторов РФ.

«Яркий музыкант, бессменный участник многих спектаклей, друг и учитель, он навсегда останется в наших сердцах и в истории любимого театра. Скорбим. Соболезнуем семье и близким», - заключили в некрологе.