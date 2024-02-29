29 февраля 2024, 05:44

Умер комик и звезда сериала «Умерь свой энтузиазм» Ричард Льюис

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Известный американский комедийный актер, звезда сериала «Умерь свой энтузиазм» Ричард Льюис скончался в возрасте 76 лет в США. Об этом сообщил телеканал NBC News.

Знаменитость ушла из жизни в своем доме в Лос-Анджелосе. Причина - сердечный приступ. Как рассказал его биограф Джефф Абрахам, Льюис ушел со сцены, когда ему диагностировали болезнь Паркинсона. С этим заболеванием он боролся последние два года.

Актер прославился благодаря роли принца Джона, которую он сыграл в фильме режиссера Мела Брукса «Робин Гуд: мужчины в трико». В его фильмографии также роли в сериале «Оставь это, Ларри!», ситком «Все, кроме любви», картины «Покидая Лас-Вегас» и «Вагоны на восток».

Коллеги простились с Льюисом, выразив свои соболезнования и высоко оценив его талант.

«На печальной ноте скончался великий Ричард Льюис», - написала в соцсетях актриса Бетт Мидлер.

Стив Мартин назвал «большой печалью» его уход из жизни.

США Смертность Сериалы Актеры
29 февраля 2024, 03:32
Скандалы назвали причиной невостребованности Татьяны Васильевой
РИА «Новости»
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Народная артистка России Татьяна Васильева часто снимается в различных ток-шоу, иногда ее можно увидеть на театральной сцене. Последние несколько лет в карьере актрисы не было каких-либо заметных ролей в фильмах, рассказала изданию «Страсти» кинокритик и искусствовед Эмилия Деменцова.

По мнению эксперта, именно скандальные ток-шоу стали причиной творческих неудач Васильевой. Артистка слишком увлеклась тем, что «делает тайное явным», ведь это помогало ее имени чаще мелькать в заголовках СМИ.

«Множество скандальных заявлений Васильевой о подробностях своей личной жизни, нападки на людей бросают тень на любимую многими актрису и не способствуют появлению новых ролей», - отметила Деменцева.

Она добавила, что Васильева до сих пор способна сыграть хорошие роли. Поэтому зрителям было бы приятно увидеть ее на сцене или большом экране.

Актриса Татьяна Васильева ранее рассказала, что не пренебрегала помощью хирургов для улучшения своей внешности. Однажды у нее случилось осложнение после пластической операции. Перед процедурой артистка выпила много лекарств из-за болезни, что привело к печальным последствиям.

Фильмы Татьяна Васильева Ток-шоу
29 февраля 2024, 02:36
«От меня все теряют голову». Волочкова рассказала о своих многочисленных романах
РИА «Новости»
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Балерина Анастасия Волочкова призналась, что все мужчины теряют от нее голову, а также назвала миллиардера Сулеймана Керимова своей самой главной любовью в жизни. Об этом артистка рассказала ведущей «360» Аксинье Гурьяновой.

Волочкова призналась, что в ее жизни было много романов, причем и с женатыми мужчинами. По ее словам, для нее главное было то, что человек восхищается ее творчеством, ее шпагатом, уделяет ее внимание, возлагает к ее ногам «бриллианты, цветы, яхты и самолеты». Артистку не волнует, есть ли при этом у него штамп в паспорте.

«Мужчина - это не коза не веревке, его невозможно привести или увести. Это выбор мужчины. Есть женщины, которые соблазняют. Я в этом не нуждаюсь», - подчеркнула она.

Волочкова выразила уверенность, что ответственность за семью, за ее сохранение несут мужчина и его супруга, а не она. Первый виноват в том, что «предает свою жену и идет на сторону, к другой женщине». Супруге же стоит озаботиться тем, как удержать мужа в своей постели.

«Любая женщина может сделать так, чтобы ее мужчина даже не посмотрел в сторону», - добавила балерина.

Волочкова также высказалась и о мужчинах в своей жизни, у которых не было денег.

«У них было большое достоинство - в прямом и переносном смысле этого слова. Большая душа и большое сердце. И любовь к моему творчеству», - объяснила она.

На вопрос о сексе за деньги она ответила, что ей платят за творчество, а близость происходит только тогда, когда она сама хочет отблагодарить мужчину за его поступок.

«Был у меня секс за деньги? Да, был, но только не за деньги. У меня в жизни были люди, которые мне миллионы долларов платили, оплачивали расходную часть моих проектов, которыми я потом на безвозмездной основе радовала зрителей», - рассказала собеседница «360».

Ранее Волочкова рассказала, что еще ищет спутника жизни, но вот детей больше рожать не хочет.

Интервью Мужчины Секс Анастасия Волочкова
29 февраля 2024, 01:26
Умерла актриса Дарья Гончарова
РИА «Новости»
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Актриса и продюсер Дарья Гончарова умерла в возрасте 53 лет в понедельник, 26 февраля. Информация о смерти артистки появилась на официальном сайте «Кино Театр».

Гончарова получила образование в Высшем театральном училище имени Щукина, который окончила в 1994 году. После получения диплома она поступила на службу в Московский театр «У Никитских ворот», где проработала до 2000 года. Также актриса преподавалась технику речи и публичных выступлений, актерское мастерство.

В ее фильмографии всего четыре проекта. Это роли в сериалах «Деффчонки», «Звезда эпохи», «Ландыш серебристый-2» и «На углу у Патриарших-3». При этом в последней картине она снялась вместе с дочерью, актрисой Таисией Вилковой.

Помимо работы в театре и кино Гончарова руководила детской и взрослой театральными студиями. Их спектакли показывали на площадках в Москве и Подмосковье.

Смертность Кино Россия Театры Актеры
28 февраля 2024, 22:46
Фигуристка Медведева убежала с шоу Бузовой после скандала
РИА «Новости»
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Фигуристка Евгения Медведева после скандала покинула шоу «Это нормально?» с Ольгой Бузовой и Дмитрием Дибровым на телеканале ТНТ. Мотивы ее поступка ведущие связали с ее неготовностью в провокационным вопросам.

Медведева в программе была в женской команде. Также в качестве гостя на шоу пригласили и певца Шуру. Сначала участники обсудили, нормально ли организовывать романтические встречи в туалете самолета, а затем стали рассуждать, нужно ли брать детей на вечеринки.

Когда слово передали Медведевой, она попыталась на примере номеров из фигурного катания объяснить разницу между детскими и взрослыми программами. Неожиданно один из зрителей стал нелестно высказываться в сторону певца Шуры. Между мужчиной и исполнителем начался конфликт.

Тогда фигуристка встала и вышла из студии. Уход Медведевой прокомментировала Ольга Бузова, отметив, что спортсменка не выдержала накала страстей и видимо не была готова к другим вопросам.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ранее рассказала, что уход блогера Дани Милохина с «Ледникового периода» стал ударом для серебряной призерки Олимпиады Евгении Медведевой.

Ольга Бузова Фигурное катание Скандалы

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