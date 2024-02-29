Умер комик и звезда сериала «Умерь свой энтузиазм» Ричард Льюис
Известный американский комедийный актер, звезда сериала «Умерь свой энтузиазм» Ричард Льюис скончался в возрасте 76 лет в США. Об этом сообщил телеканал NBC News.
Знаменитость ушла из жизни в своем доме в Лос-Анджелосе. Причина - сердечный приступ. Как рассказал его биограф Джефф Абрахам, Льюис ушел со сцены, когда ему диагностировали болезнь Паркинсона. С этим заболеванием он боролся последние два года.
Актер прославился благодаря роли принца Джона, которую он сыграл в фильме режиссера Мела Брукса «Робин Гуд: мужчины в трико». В его фильмографии также роли в сериале «Оставь это, Ларри!», ситком «Все, кроме любви», картины «Покидая Лас-Вегас» и «Вагоны на восток».
Коллеги простились с Льюисом, выразив свои соболезнования и высоко оценив его талант.
«На печальной ноте скончался великий Ричард Льюис», - написала в соцсетях актриса Бетт Мидлер.
Стив Мартин назвал «большой печалью» его уход из жизни.