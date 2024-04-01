Умер капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Святослав Пелишенко

«Умный, талантливый, порядочный и, казалось, всегда невозмутимый. Унес с собой кусочек моей жизни, кусочек моего сердца. Всегда восхищалась им и высоко ценила, как и его друзья КВНщики, физики и не только», - написала она.

Журналистка принесла соболезнования родным и близким юмориста.

Святослав Пелишенко - кандидат физико-математических наук, был доцентом и преподавателем Одесского государственного университета. Но известен он в первую очередь как капитан университетской команды КВД «Одесские джентльмены», которая дважды побеждала в высшей лиге.

После перестройки работал в отделе юмористических программ на российском телевидении. В том числе он был автором программ «Городок», «Голубой огонек», «Юрмалина» и других.