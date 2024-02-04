04 февраля 2024, 19:25

Умер известный журналист Эдуард Худяков

РИА «Новости»
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Журналист и политолог Эдуард Худяков скончался в Екатеринбурге на 51 году жизни. Об этом E1.RU рассказала его супруга.

«Эдик умер сегодня в 10:05 в реанимации, у него была затяжная двусторонняя пневмония, - поделилась она.

Врачи диагностировали у Худякова пневмонию, сначала он лечился дома капельницами. Потом журналиста положили в 24-ю больницу, в реанимации его подключили к аппарату ИВЛ.

Эдуард Худяков приобрел популярность в 1990-е годы как специальный корреспондент «Интерфакс Урал». Также он основал региональный телеканал АТН, на котором долгое время вел аналитическую программу «Эпилог». В последние годы занимал должность директора новостного агентства UP-monitor.

Худяков работал на выборах пиарщиком и политологом. В 2009 году выдвигал свою кандидатуру в городскую думу Екатеринбурга, но депутатом не стал.

Урал Журналистика Екатеринбург
04 февраля 2024, 14:35
Актер из «Слова пацана» устроил скандал на шоу Первого канала
РИА «Новости»
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Обсуждение фильма «Подельники» на шоу Первого канала «Закрытый показ» переросло в перепалку между известным по роли Кощея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» актером Никитой Кологривым и ведущим Александром Гордоном. Полный выпуск программы доступен на сайте телеканала.

Гордон попросил актера коротко описать содержание фильма, но в ответ получил пространное рассуждение о выводах, которые Кологривый сделал после просмотра.

«Кино про наше сознание, про наш быт и про последствия, которые в нем возникают из-за каких-то междоусобиц, проблем, которые возникают из-за нужды определенной. Я это увидел так», - поделился актер.

В ответ Гордон заявил, что после такой рекомендации смотреть фильм точно бы не стал, и попросил Кологривого описать фильм двумя словами. Актера слова ведущего возмутили, и он устроил скандал.

«Хотите, я вам в трех словах вообще всю передачу закончу?» - предложил он.

Гордону поведение гостя не понравилось. В результате Кологривый с разрешения ведущего покинул площадку.

Никита Кологривый после успеха сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» начал выступать с критикой своих коллег, не сдерживаясь в выражениях. Упомянутая им актриса Александра Бортич рекомендовала актеру открывать рот только для того, чтобы произносить текст своих ролей, написанный сценаристами.

Первый канал Скандалы Сериалы Фильмы Актеры
04 февраля 2024, 11:44
Ивлеева подала иск к производителю энергетиков на 4,6 миллиона
РИА «Новости»
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Компания Насти Ивлеевой «Коленки пчелы» подала иск к смоленскому заводу, производителю энергетиков под ее брендом Easy Peasy. С ответчика потребовали 4,6 миллиона рублей, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, исковые требования к ООО «Сила воина Евразия», где производили безалкогольный напиток, не раскрыли.

Предположительно, претензии Ивлеевой связаны с остановкой производства Easy Peasy. После «голой» вечеринки энергетик пропал из торговых сетей, сейчас его почти не осталось в онлайн-магазинах.

Компания «Коленки пчелы», которая также производит чипсы, до скандала приносила доход в полмиллиарда рублей. В 2022 году выручка составила 445 миллионов рублей. Ивлеева заплатила 23 миллиона налогов.

Суд в Москве зарегистрировал иск к Ивлеевой из-за «голой» вечеринки. Истец потребовал выплатить компенсацию в размере миллиарда рублей. Средства он попросил перевести в фонд поддержки участников спецоперации.

Первый канал Скандалы Сериалы Фильмы Актеры
04 февраля 2024, 05:01
Певица Бьянка отбилась от похитителя с «лицом Чикатило» в центре Москвы
РИА «Новости»
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Певица Бьянка (настоящее имя Татьяна Липницкая) заявила, что ее пытался похитить неизвестный мужчина с «лицом Чикатило» в центре Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Артистка рассказала, что вечером в пятницу, 2 февраля, она поехала на маникюр, но когда уже подходила к салону к ней подбежал незнакомый мужчина с палкой в руке и приказал садиться в машину. Певица громко закричала, похититель испугался и убежал.

«По описанию певицы, мужчина был высоким - около двух метров, в темном пуховике, а лицом походил на Чикатило», - уточнил канал.

Певица после нападения обратилась к психологу и перестала, по ее словам, чувствовать себя в безопасности, поэтому не выходит одна на улицу. Сейчас ее адвокаты решают, подавать ли заявление в полицию.

Ранее новосибирские правоохранители раскрыли дело о похищении и вымогательстве у несовершеннолетнего. Парня силой вывели из кафе, подвезли к банкомату на проспекте Карла Маркса и заставили снять 250 тысяч рублей. Задержали четырех мужчин, одного из них отправили под домашний арест, а остальных заключили под стражу.

Россия Музыка Москва
04 февраля 2024, 04:47
Медиум Шепс высмеял таролога Кинжинова в эфире «Битвы экстрасенсов»
РИА «Новости»
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Победитель 14-го сезона «Битвы экстрасенсов» медиум Александр Шепс высмеял таролога Александра Кинжинова в новом выпуске шоу. Об этом написал Пятый канал.

В новом шоу «Экстрасенсы. Реванш» Шепс стал членом жюри. Победители прошлых сезонов дали шанс тем, кто проиграл в прошлых «Битвах».

Участниками выпуска стали финалистка 15-го сезона Татьяна Ларина и таролог Александр Кинжинов, занявший третье местов в 18 сезоне.

Кинжинов выразил уверенность, что в этом сезоне ему удастся победить. Шепс усомнился в его словах. Перед началом испытания медиум попросил таролога дать ему свою колоду карт. Тот согласился.

«Ни один таролог не даст свою колоду в чужие руки. Сдвинуть карты, да, но инструмент свой не отдаст. Вот вы и доказали все», - победно заявил Шепс.

Ранее участники шоу решили посоревноваться с членом жюри Александром Шепсом. Ведунья Ангелина Изосимова назвала медиума своим «призом».

Экстрасенсы Телевидение

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