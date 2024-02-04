Умер известный журналист Эдуард Худяков

«Эдик умер сегодня в 10:05 в реанимации, у него была затяжная двусторонняя пневмония, - поделилась она.

Врачи диагностировали у Худякова пневмонию, сначала он лечился дома капельницами. Потом журналиста положили в 24-ю больницу, в реанимации его подключили к аппарату ИВЛ.

Эдуард Худяков приобрел популярность в 1990-е годы как специальный корреспондент «Интерфакс Урал». Также он основал региональный телеканал АТН, на котором долгое время вел аналитическую программу «Эпилог». В последние годы занимал должность директора новостного агентства UP-monitor.

Худяков работал на выборах пиарщиком и политологом. В 2009 году выдвигал свою кандидатуру в городскую думу Екатеринбурга, но депутатом не стал.