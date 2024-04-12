Умер известный модельер Роберто Кавалли

По данным издания, кутюрье долгое время болел. Других подробностей пока не приводилось.

В 2023 году известный дизайнер стал отцом в шестой раз. Модель Сандра Нильсон родила ему сына. Нильсон и Кавалли объявили о своих отношениях в 2014-м году.

Роберто Кавалли родился в 1940 году во Флоренции. Он учился Академию искусств, где осваивал азы оформления интерьера. Свой собственный бренд - Roberto Cavalli - модельер основал в 1970-х годах. Компания специализировалась на выпуске футболок, джинс и других модных предметов гардероба.