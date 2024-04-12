12 апреля 2024, 21:17

Умер известный модельер Роберто Кавалли

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Итальянский модельер Роберто Кавалли умер в 83 года. Об этом сообщило издание Corriere della Sera.

По данным издания, кутюрье долгое время болел. Других подробностей пока не приводилось.

В 2023 году известный дизайнер стал отцом в шестой раз. Модель Сандра Нильсон родила ему сына. Нильсон и Кавалли объявили о своих отношениях в 2014-м году.

Роберто Кавалли родился в 1940 году во Флоренции. Он учился Академию искусств, где осваивал азы оформления интерьера. Свой собственный бренд - Roberto Cavalli - модельер основал в 1970-х годах. Компания специализировалась на выпуске футболок, джинс и других модных предметов гардероба.

Мода
12 апреля 2024, 22:41
Стала известна предварительная причина госпитализации Юрия Куклачева
РИА «Новости»
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Народного артиста РСФСР Юрия Куклачева госпитализировали с юбилейного концерта «Самый добрый клоун» в «Вегас холле» с инфарктом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил генеральный директор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.

«По предварительной информации, у Юрия Дмитриевича Куклачева произошел инфаркт», - написал он.

По словам сына дрессировщика, его отец почувствовал себя плохо, потому что «переусердствовал» и «выдал все эмоции». В конце первого отделения артисту оказали медицинскую помощь и отправили на скорой в больницу. Куклачев находится в сознании и общается, добавил он.

Ранее Куклачев вспоминал, как в 90-е годы его запугивали бандиты. Они сожгли ему автомобиль после того, как московская мэрия выделила ему под цирк кошек помещение бывшего кинотеатра.

Криминальные авторитеты хотели устроить в здании казино. Тогда Куклачеву пришлось переехать к другу в Великобританию ради собственной безопасности.

Цирки Больницы Концерты Врачи Коты Москва
12 апреля 2024, 22:24
Актер-любитель Никита Локтаев погиб в зоне СВО
РИА «Новости»
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Актер касимовского театра «Аспект» Никита Локтаев погиб в возрасте 30 лет в зоне специальной военной операции. Об этом написали его коллеги в официальной группе театра в социальной сети «ВКонтакте».

«Актер Касимовского театра „Аспект“ Никита Владимирович Локтаев. Погиб в 2024 году при исполнении воинского долга во время СВО», - сообщили в театре.

Некролог в память о Локтаеве также появился на странице Кораблинакой средней школы имени Героя России Сарычева, которую он окончил. Согласно ему, Локтаев был фельдшером и работал на скорой помощи, в том числе во время пандемии коронавируса. Кроме того, он увлекался театром, и выходил на сцену «для души». Зрители запомнили его по роли в спектакле «Осада».

В зону СВО Локтаев отправился в октябре 2023 года.

Скорая помощь Военные Россия Театры Актеры
12 апреля 2024, 21:06
Куклачеву резко стало плохо на юбилейном концерте
РИА «Новости»
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Народного артиста РСФСР Юрия Куклачева увезли на скорой после ухудшения самочувствия во время его юбилейного концерта в «Вегас холле». Об этом сообщило РИА «Новости».

Больницы Концерты
12 апреля 2024, 19:12
Опухшая от слез жена футболиста Тарасова рассказала о проблемах с новорожденным сыном
РИА «Новости»
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Жена футболиста Дмитрия Тарасова модель Анастасия Костенко столкнулась с проблемами со здоровьем после недавней госпитализации и рождения четвертого ребенка. Об этом она рассказала в своих соцсетях со слезами на глазах.

Костенко не рассказала, из-за чего их с сыном госпитализировали , однако сделала акцент не только на состоянии ребенка, но и на проблемах с ее собственным здоровьем.

«Вернувшись с малышом из госпиталя, столкнулась с реакцией организма на стресс и пропуск трех кормлений. Сыночек плакал у меня на груди, и я вместе с ним…» - поделилась модель.

Многодетная мама также обеспокоена тем, что ее младший сын плохо набирает вес.

«Скажу так, я никогда не взвешивала детей, только у педиатра, но тут взвесила, так как впервые у меня ребенок без щек с худенькими ножками и щечками», - сообщила она.

Костенко уточнила, что по поводу этой проблемы она уже проконсультировалась с врачами.

Четвертый ребенок у пары родился 15 февраля. Это сильно пошатнуло равновесие экс-супруги спортсмена певицы Ольги Бузовой.

Спортсмены Дети

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